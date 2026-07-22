Isabel Aaiún, la voz de Potra Salvaje, relata el angustioso rescate de sus caballos del fuego: "Nos han desalojado"

La tercera ola de calor en lo que llevamos de verano en España está provocando graves incendios forestales que han afectado principalmente a las zonas de Guadalajara, Teruel, Huelva y Segovia. En esta última provincia, el incendio en la zona de Brieva, declarado el pasado lunes, ha obligado a desalojar a gran parte de la población, suceso que ha tocado muy de cerca a Isabel Aaiún, cantante e intérprete de la famosa canción Potra Salvaje, que había sido convocada para actuar en la celebración del Mundial de futbol en la plaza de Cibeles en Madrid esa misma noche.

Cambio de planes a causa del fuego

La artista, conocida artísticamente como "Isabel Pusey", ha publicado en su página oficial de Instagram una serie de vídeos en los que muestra imágenes inéditas del incendio y explica que, debido a las llamas, se han visto obligados a desalojar inmediatamente a los caballos de su finca en la localidad segoviana. "Al final hemos tenido que desalojar, porque el fuego viene muy rápido y aquí hay un montón de fincas con animales que no sabemos qué va a pasar", indicó la cantante en uno de los vídeos en el que aparece corriendo junto a sus caballos.

Además, la artista residente en Segovia esclareció que le habría gustado estar en la celebración del Mundial junto con la selección española, pero "el percal que tenemos es este, tenemos que desalojar a los caballos", indicó, haciendo alusión a la causa por la que no pudo acudir a los festejos de la Selección.

La zona se encuentra controlada.

El incendio que surgió en la localidad segoviana alrededor de las 15:30 del pasado 19 de julio ya está controlado, habiendo descendido al nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR), y Aaiún ha informado en su última publicación de la red social que su finca ya está a salvo y todos los caballos están bien. "No dejan de pasar hidroaviones porque todavía está muy cerca el fuego, pero nuestro perímetro ya está controlado", ha indicado, aludiendo a que la zona ha quedado calcinada, pero fuera de peligro.