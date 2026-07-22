Isabel Aaiún, "más tranquila" tras la extinción del incendio y agradecida con Mikel Oyarzabal: "Me hizo mucha ilusión"

La cantante Isabel Aaiún respira algo más aliviada después de varios días de tensión por el incendio que amenazó la zona de Sotosalbos (Segovia), donde tiene su finca y cuida de sus animales. Tras verse obligada a liberar a su ganado y evacuar la explotación por el avance de las llamas, la intérprete de Potra Salvaje ha asegurado en una entrevista en Por Fin que la situación ya está controlada y que, por fin, puede estar "un poquito más tranquila".

"Han sido unas horas de mucha tensión, de mucha incertidumbre, pero gracias a Dios la cosa se ha tranquilizado. El incendio ya ayer estaba perimetrado y hoy ya está apagado", ha explicado la artista. Aun así, los equipos de emergencia continúan vigilando la zona porque "está muy caliente y con las rachas de viento la temperatura puede ir avivarse".

La cantante asegura que no dudó "ni un segundo" sobre la opción de quedarse para proteger a sus animales. "En el momento en que vi el humo pensaba que estaba cerca de mi finca, aunque luego estaba bastante más allá. Pero el fuego, si sopla el viento, se te planta en la puerta", dice.

El papel de los vecinos: "Han sido unos auténticos héroes"

Aaiún ha querido destacar especialmente la solidaridad de los ganaderos y vecinos de la zona: "Los vecinos han sido unos auténticos héroes. Han estado ahí para allá, para acá, corriendo con bidones, con remolques, con palas, jugándose la vida sin parar".

Según explica, la rapidez con la que avanzó el incendio hizo que los efectivos de extinción fueran insuficientes, por lo que la colaboración entre los propios vecinos resultó decisiva. "Gracias a Dios que entre todos nos ayudamos. El que podía soltaba el ganado de otro, el que podía llevaba agua o salía con el tractor a hacer un perímetro", añade.

Tras el incendio, ya ha podido reunir de nuevo a todos los animales en la finca. "Ahora están tranquilitos en su casa, comiendo a su rollo".

El gesto de Mikel Oyarzabal que le emocionó

Mikel Oyarzabal celebró el título mundial con Potra Salvaje como banda sonora. Cada jugador escogía una canción y esa fue la que eligió el delantero.

Isabel Aaiún ha asegurado que el detalle del delantero de la Real Sociedad le emocionó especialmente. "Salió con Potra Salvaje de fondo y me hizo muchísima ilusión".

"Desde aquí le mando un beso a él y a toda la selección. Aunque no pude celebrarlo con ellos, van a tener que ganar otro Mundial", ha bromeado.