Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer a tiros en Málaga

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 51 años como víctima de violencia de género en Málaga. El cuerpo ha sido hallado en una vivienda situada en la barriada de La Palma con heridas de armas de fuego junto al de su pareja, un hombre de 56 años, quien la habría asesinado a tiros para suicidarse después. Las fuentes policiales han confirmado el hallazgo de los cuerpos sobre las 07:30 horas de este viernes.

La Unidad contra Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno recaba ahora todos los datos del caso para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para su confirmación como un nuevo caso de violencia de género.

Ninguno de los dos fallecidos contaba con antecedentes en el sistema VioGén

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes en el sistema VioGén de seguimiento en los casos de violencia de género ni entre ellos por separado. La mujer habría sido asesinada por su pareja, que se habría suicidado después, según indica la Policía.

El 112 de Andalucía ha recibido varios avisos alertando sobre la existencia de dos personas, al parecer muertas, en una vivienda ubicada en la calle Guadalimar, en la zona norte de Málaga capital, por lo que se ha movilizado a la Policía Nacional y al 061.

La investigación corre a cargo del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga. Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, compartía en sus redes sociales que "debemos mostrar el rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacara, la violencia de género". Este asesinato machista es el número 24 en España y el quinto de Andalucía en lo que va de año.

016 teléfono contra el maltrato

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.