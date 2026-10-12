Interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras el incendio de un convoy de Renfe con destino Figueres

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona queda interrumpida debido a un incendio en un convoy de Renfe "con destino Figueres", según han precisado fuentes del organismo. Los 283 pasajeros que viajaban en el tren ya han sido evacuados, aunque por el momento se desconoce cuándo se va a retomar la circulación.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, la incidencia se ha producido en el punto kilométrico 255 y una mujer y una persona de movilidad reducida han necesitado asistencia sanitaria. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) trabajan en la extinción del incendio, que ha afectado a la locomotora del tren y a la parte más próxima del siguiente vagón.

Según ha precisado la institución provincial, a su llegada ya habían sido desalojados los pasajeros y no ha habido que lamentar daños personales. Por su parte, Renfe ha activado medidas de atención a los viajeros afectados, incluyendo la posibilidad de hacer cambios y devoluciones de billetes de forma gratuita.