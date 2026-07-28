La indignante agresión a una menor en Moguer (Huelva): bofetadas, puñetazos y rodillazos entre risas

Se repite el patrón. Una víctima casi indefensa a expensas de cuatro agresoras. No es la primera vez que sale a la luz un vídeo de este tipo. Esta vez los hechos se han producido en Moguer (Huelva).

Una brutal agresión entre menores en Moguer y grabada en vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varias jóvenes golpean e insultan a una menor mientras otras presencian la escena entre risas e incluso la graban con el teléfono móvil. La Guardia Civil ya ha identificado a las implicadas y la Fiscalía de Menores está a la espera del atestado para decidir las medidas que correspondan.

Según las primeras investigaciones, varias menores se van turnando para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima, mientras otras la jalean y se ríen de la situación.

La difusión de las imágenes hizo que la Guardia Civil activara de inmediato la investigación. En un primer momento, el caso fue asumido por la Policía Judicial para tratar de identificar a las presuntas autoras. Finalmente, los agentes han confirmado que todas las menores implicadas ya han sido identificadas.

La denuncia ya ha sido presentada

Además de la investigación policial, ya se ha formalizado una denuncia tanto por la agresión sufrida por la menor como por la posterior difusión del vídeo.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva, que está pendiente de recibir el atestado completo de la Guardia Civil. Será entonces cuando determine las actuaciones a seguir y concrete la edad de las menores implicadas para establecer si todas ellas son penalmente responsables o si alguna es menor de 14 años, circunstancia que la convertiría en inimputable conforme a la legislación española.

La investigación continúa por la difusión del vídeo

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer quién difundió las imágenes en redes sociales y si se ha vulnerado el derecho a la intimidad de las menores.

Los agentes también analizan la circulación de fotografías e imágenes de otras menores que han sido señaladas en internet como supuestas participantes en la agresión, con el objetivo de determinar si se han producido nuevas vulneraciones de derechos.

En este sentido, la Benemérita ha recordado que compartir imágenes o datos personales de menores sin la autorización correspondiente está prohibido por la ley. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, acarrear sanciones administrativas por infringir la normativa de protección de datos.