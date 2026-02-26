La increíble característica que tienen los gatos: "Es verdaderamente alucinante"

En el programa Por fin, conducido por Jaime Cantizano en Onda Cero, el veterinario Carlos Rodríguez ha centrado su sección Animaliando en la salud visual de los gatos, ofreciendo recomendaciones prácticas para el cuidado diario y resolviendo además la consulta de un oyente cuyo felino padece una malformación mandibular.

Los gatos nacen ciegos y sordos

Carlos Rodríguez recordó que los gatos nacen sordos y ciegos, y no comienzan a abrir los ojos hasta aproximadamente los diez días de vida. A partir de ese momento, su capacidad visual se desarrolla con rapidez hasta convertirse en uno de sus sentidos más potentes. Rodríguez desmintió además uno de los mitos más extendidos: "La gente se cree que los gatos ven en blanco y negro, y no es cierto". Aunque su percepción cromática es más limitada que la humana, sí distinguen especialmente tonos azules y verdosos. Sin embargo, más allá del color, lo que realmente capta su atención es el movimiento.



El veterinario ha destacado también que los felinos poseen una capacidad visual superior a la humana. "El gato tiene un 50% más de capacidad visual que el humano", recalca, añadiendo que poseen muy buena visión en condiciones de baja luminosidad. Esto se debe, en parte, a una mayor especialización de las células responsables de la visión nocturna y a la capacidad de dilatación de sus pupilas.

Higiene ocular: clave para prevenir enfermedades

El experto hizo especial hincapié en la importancia de la higiene ocular diaria, sobre todo en razas de cara achatada, como es el caso de los gatos persas. Este tipo de felinos presentan mayores problemas en el drenaje lagrimal debido a su anatomía. Recomendó limpiar los ojos con suero fisiológico o productos específicos y evitar remedios caseros como la manzanilla. También aconsejó vigilar signos de alerta como enrojecimiento, exceso de legañas, rascado frecuente o cambios en la coloración de la conjuntiva, ya que pueden indicar infecciones o problemas sistémicos.



Asimismo, recordó que con la edad pueden aparecer cataratas, al igual que en los humanos, por lo que la revisión veterinaria periódica es fundamental.

Un caso en directo: malformación mandibular en un gato joven

La sección también dio voz a un oyente de Madrid cuyo gato de siete meses presenta retrognatismo, una retracción de la mandíbula inferior que provoca que los colmillos se claven en el paladar, llegando incluso a perforarlo.

Ante la consulta, Rodríguez explicó las posibles soluciones: desde ortodoncia veterinaria con brackets en animales jóvenes, hasta el limado o endodoncia de los colmillos, e incluso cirugía correctiva en casos más complejos. Subrayó que la decisión debe tomarse tras una valoración exhaustiva por parte de un especialista en odontología veterinaria.

El veterinario insistió en que, aunque la boca de un gato sea pequeña, existen técnicas avanzadas que permiten intervenir con precisión y seguridad. La intervención concluyó con un mensaje claro: los ojos son un reflejo del estado general de salud del animal, y una correcta prevención puede evitar complicaciones mayores.