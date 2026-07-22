Un incendio de nivel 2 en Almorox (Toledo) obliga a evacuar una urbanización y confinar otra

Un incendio se ha originado este miércoles 22 de julio de 2026 por la tarde en Almorox (Toledo). El fuego ha obligado a evacuar una urbanización y a confinar otra en el municipio, además de elevarse a nivel 2 de emergencia. Ante esta situación, se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población para informar sobre estas medidas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado la evacuación de la urbanización El Pinar y el confinamiento de la urbanización El Romillo. Asimismo, se ha cortado la carretera N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios y Almorox.

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, el incendio ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar de Alberche y el confinamiento del municipio de Villa del Prado, según ha informado Emergencias 112 a través de sus redes sociales.

ES-Alert para mantener a la población informada

Según han detallado desde el Gobierno regional, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Villa del Prado para pedirles que permanezcan en el interior de sus viviendas hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

Despliegue de medios para combatir el fuego

Para controlar el incendio trabajan nueve medios terrestres y 42 efectivos. Además, la Comunidad de Madrid colabora con medios aéreos y terrestres en las labores de extinción.