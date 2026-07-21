Hostelería de España lamenta las nuevas medidas de la ley del tabaco: "Es como pegarse un tiro en el pie"

La reforma de la Ley del Tabaco impulsada por el Gobierno ya ha despertado las primeras críticas de algunos de los sectores más afectados. Entre ellos, Hostelería de España, que rechaza especialmente la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes al considerar que puede perjudicar la competitividad turística del país.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley, que amplía los espacios libres de humo e incluye como nuevas zonas donde no se podrá fumar las terrazas de hostelería, además de playas, piscinas, instalaciones deportivas, campus universitarios, marquesinas de autobús, andenes de tren y metro, parques nacionales o vehículos de transporte profesional, entre otros.

"Es como pegarse un tiro en el pie"

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha mostrado su rechazo a la medida y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, puede tener para uno de los principales reclamos turísticos del país.

"Parece absurdo que el país más turístico de Europa sea el país que vamos a ponernos una prohibición. Es como pegarse un tiro en el pie", ha afirmado.

Desde la organización consideran que vetar el consumo de tabaco en las terrazas no reducirá el número de fumadores, sino que simplemente desplazará el consumo a otros espacios, al tiempo que creen que puede afectar negativamente a la experiencia de muchos clientes y, con ello, a la hostelería española.

Qué cambia con la nueva Ley del Tabaco

La reforma presentada por el Ministerio de Sanidad busca ampliar los espacios libres de humo con el objetivo de reforzar la protección frente al tabaquismo pasivo.

Entre las principales novedades figuran la prohibición de fumar en:

Terrazas de bares y restaurantes.

Playas marítimas y fluviales.

Piscinas.

Instalaciones deportivas y eventos al aire libre.

Marquesinas de autobuses.

Andenes de tren y metro.

Campus universitarios.

Parques nacionales y otros espacios exteriores de ocio.

Centros de trabajo.

Taxis y vehículos VTC.

Además, el texto establece un perímetro libre de humo de 15 metros alrededor de hospitales, centros educativos y edificios públicos, y elimina la excepción que existía para los clubes privados.

La ministra de Sanidad defendió la inclusión de las terrazas al asegurar que "una familia, una embarazada, un paciente asmático o cualquier persona que quiera disfrutar de su ocio libremente debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú". Según el departamento que dirige, el objetivo de la reforma es que "respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no se negocie".