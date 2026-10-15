Hallan el cadáver de Rami, el menor de 12 años desaparecido en Granollers, flotando en aguas de Sitges (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra hallaron en el día de ayer el cuerpo de Rami, el menor de 12 años con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del domingo 4 de octubre.

Las autoridades han registrado el cadáver flotando en la playa de Sitges (Barcelona), tal y como han confirmado fuentes policiales. El menor desapareció hace más de diez días durante el episodio de lluvias torrenciales en Cataluña.

El operativo desplegó durante estos últimos días hasta 50 efectivos de los Bomberos de la Generalitat y 25 dotaciones terrestres, además del apoyo de múltiples voluntarios. Las autoridades cercaron la zona donde había sido visto por última vez, sin perder de vista los alrededores. En total, las autoridades abarcaron una superficie aproximada de 7.700 hectáreas y 18 kilómetros de río.

Un pescador encuentra el cuerpo sin vida

Tras varios días desaparecido, un pescador que navegaba por el área fue el que avistó el cuerpo sin vida durante la tarde de ayer, y este jueves se ha confirmado la pero de las noticias.

Tras el hallazgo, el pescador llamó al 112, que activó una embarcación de la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra para dirigirse a la zona. Una vez allí, las autoridades confirmaron la identidad del menor y procedieron a la extracción del cadáver.

Tras ello, los agentes trasladaron la información a la Unidad de Investigación de la comisaría de Granollers, conscientes del operativo que desde hace 10 días estaba en marcha.

Salvador Illa confirma el fallecimiento del menor

Tras encontrarse el cadáver flotando en el agua, y tras las primeras identificaciones, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado la identidad del fallecido y ha trasladado sus condolencias a la familia en el homenaje de este jueves al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento.

Además, el presidente catalán ha compartido un mensaje en sus redes sociales mostrando su cariño y afecto tras confirmarse la noticia. "No hay palabras en estos momentos tan dolorosos", ha lamentado.

Según las investigaciones, el niño, que sufría de autismo, pudo haber salido corriendo de madrugada de su casa asustado por los truenos y el temporal. El menor habría acabado en el mar y, las primeras hipótesis apuntan a que las corrientes podrían haber desplazado el cuerpo desde otro punto del litoral hasta la zona donde lo ha encontrado el pescador.

El menor ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bellvitge, donde se le realizarán las pruebas de identificación pertinentes.