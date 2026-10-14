El último rastro de Rami, el niño con autismo desaparecido en Granollers hace diez días: entró en un hotel y salió corriendo

Continúa la incertidumbre en la localidad barcelonesa de Granollers. Ya han pasado diez días desde que Rami, de 12 años, abandonó su hogar en plena madrugada por el ruido de la tormenta. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen tratando de encontrar algún rastro que les lleve al niño, ante la desesperación de su madre, que asegura que "está encerrado con alguien".

Hoy, miércoles, 14 de octubre, hasta 50 efectivos de los Bomberos de la Generalitat y 25 dotaciones terrestres buscan a Rami, además del apoyo de múltiples voluntarios. El operativo se ha extendido al río Besòs y a la costa, sin perder de vista los alrededores del hotel donde Rami fue visto por última vez.

Dónde fue visto por última vez

Alrededor de las 2:30h de la madrugada del 4 de octubre, Rami, que padece trastorno del espectro autista de tipo 2 (TEA), salió de casa durante un episodio de intensas lluvias y truenos en Cataluña, razón principal que barajan los investigadores para explicar el abandono del hogar a tal hora, mientras su familia dormía.

La principal pista se encuentra en las imágenes de las cámaras de seguridad del Hotel Ciutat de Granollers. Según la reconstrucción difundida por la Plataforma Adonay, que colabora con la familia, el niño entró en la recepción del establecimiento alrededor de las 3:15 horas y se dirigió hacia los ascensores. Sin embargo, se dio la vuelta de forma repentina y salió corriendo del hotel, momento en el que se perdió su rastro.

La familia ha explicado que no es la primera vez que el menor se pierde, pues, aseguran, ya había ocurrido en otras cuatro ocasiones, tanto en el colegio como en casa. En uno de esos episodios, Rami llegó a aparecer en la plaza de España de Barcelona.

Sin embargo, las desapariciones anteriores se resolvieron en un periodo mucho más corto. En esta ocasión, el menor lleva diez días sin ser localizado, una circunstancia que aumenta la preocupación de sus familiares.

El trabajo de búsqueda del pequeño Rami

Los equipos de emergencia han ampliado el dispositivo para tratar de localizar al menor. Los Bomberos de la Generalitat han rastreado el río Besòs, especialmente el tramo entre Sant Fost de Campsentelles y su desembocadura, además de volver a revisar las inmediaciones del hotel.

El operativo abarca una superficie aproximada de 7.700 hectáreas y 18 kilómetros de río. En las labores participan efectivos terrestres y especialistas del Grupo de Actuaciones Especiales, unidades caninas, equipos de drones y submarinistas. Paralelamente, los Mossos d'Esquadra han investigado la zona costera entre la desembocadura del Besòs y Badalona, el litoral de Barcelona y una milla náutica mar adentro.

La Plataforma Adonay, especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, también prevé intensificar los rastreos en esa zona junto a una coordinadora de SOS Desaparecidos.

Las características de Rami

Rami tiene autismo de tipo 2 y, según ha comunicado la familia, presenta dificultades para comunicarse y relacionarse con personas desconocidas. La familia teme que estas dificultades puedan complicar que pida ayuda o explique dónde se encuentra.

Su madre ha expresado públicamente su preocupación por la posibilidad de que alguien lo tenga retenido, aunque no existe confirmación de que se haya producido un secuestro. Por ahora, las circunstancias de la desaparición continúan sin esclarecerse.

Mientras tanto, los equipos de emergencia y los voluntarios mantienen la búsqueda para tratar de encontrar al menor. Cada nueva pista puede resultar importante para esclarecer qué ocurrió después de que abandonara el hotel durante aquella madrugada de tormenta.