La Guardia Civil investiga dos presuntas agresiones sexuales a menores en un campamento de Arroyomolinos

La Guardia Civil está investigando dos posibles agresiones sexuales por parte de un monitor de un campamento de Arroyomolinos a dos niñas menores. Las edades no han trascendido, pero la actividad estaba organizada para niños y niñas de entre siete y 13 años. Aunque solo hay dos denuncias, las autoridades no descartan que el número aumente.

Por su parte, el Ayuntamiento valora personarse como acusación particular si se abre un procedimiento judicial, tal y como ha anunciado en un comunicado. Además, ha salido al paso para evitar cualquier relación con los hechos, ya que el campamento está organizado por la Mancomunidad del Suroeste y por una empresa privada que fue adjudicataria en una licitación pública.

En este sentido, el Ayuntamiento ha manifestado su "condena absoluta" de los hechos y ha puesto a disposición de las familias "todos los recursos disponibles" desde el área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal.

La dirección del campamento solo cambió de puesto al monitor

Los hechos ocurrieron el 9 de julio, pero no fue hasta el pasado viernes cuando los padres de los menores fueron informados de los hechos, según ha informado en exclusiva el diario 'El Mundo', que ha hablado con algunos de los padres. Según este medio,dos trabajadoras sorprendieron al monitor con dos niñas desnudas en un baño.

Por ello, avisaron a la dirección del departamento, que restó importancia a lo ocurrido y solo cambió de puesto de trabajo al monitor, que ya ha sido detenido. Desde el Consistorio han reiterado que el trabajador "no guarda ninguna relación ni vinculación laboral con el Ayuntamiento de Arroyomolinos".

Además, espera que desde la Mancomunidad "se depuren responsabilidades para que la protección y seguridad de los menores queden garantizadas". La respuesta de la Mancomunidad ha llegado también en forma de comunicado, en el que asegura que "no existe en la actualidad una situación de riesgo".

La Mancomunidad asegura que "no hay riesgo" para los menores

Asimismo, ha asegurado que ya han adoptado "las medidas oportunas desde que se tuvo conocimiento de los hechos" y que está colaborando "plenamente" con la Policía Judicial de la Guardia Civil en la investigación de los hechos".

También se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha mostrado su preocupación por los hechos y su "total confianza" en la investigación sobre un tema de "gran sensibilidad". "La violencia sexual, en cualquiera de sus formas, es uno de los graves problemas, los más graves y atroces problemas, que tiene nuestra sociedad", ha lamentado.

En estos momentos, solo dos familias han denunciado los hechos, pero no se descarta que haya más casos, dado que el resto de progenitores está hablando con sus hijos por si hubieran sido víctimas de estos hechos.