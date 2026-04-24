La Guardia Civil no halla restos biológicos de Esther López en el sótano investigado

La Guardia Civil no ha encontrado restos biológicos compatibles con Esther López, cuyo cuerpo sin vida apareció en Traspinedo (Valladolid) en 2022, en las muestras recogidas hace unos días en el sótano de un chalé de la familia del único investigado en este caso, han explicado fuentes próximas a la investigación.

Fue el martes pasado cuando la Guardia Civil remitió al Juzgado el informe preliminar sobre ese registro, con fotografías sobre los trabajos realizados en este espacio, descubierto días atrás por el nuevo propietario de la vivienda.

15 horas de inspección

El registro llevado a cabo en el chalé que fue segunda residencia de los padres del único investigado en el caso, Óscar S.M., concluyó el pasado 17 de abril después de quince horas de inspección desarrolladas durante dos jornadas.

El sorpresivo hallazgo de este espacio subterráneo, que no figura en los planos de la casa, motivó que la Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022, devolviera la causa a la plaza 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de la capital.

Ese juzgado es el encargado de la investigación del caso y su titular acordó el pasado 15 de abril la entrada y registro en ese habitáculo.

Equipos especializados de la Guardia Civil fueron los encargados del registro, después de que el nuevo propietario de la casa comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

En la inspección ocular participó una veintena de agentes, entre ellos miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ya que el sótano se encontraba inundado.

Según los primeros análisis de los laboratorios de criminalística, en las muestras no se ha hallado material genético compatible con la víctima.