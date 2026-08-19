Granada afronta otra noche de incertidumbre tras un nuevo terremoto de 3,4 grados

Granada encara una nueva noche marcada por la incertidumbre. Después de una jornada en la que los terremotos se han sucedido de manera prácticamente continua, una nueva sacudida ha vuelto a sentirse en la capital y su entorno. Esta vez, el movimiento ha alcanzado los 3,4 grados y ha tenido su epicentro en Ogíjares.

Mientras las autoridades piden calma, numerosas personas permanecen fuera de sus casas. Algunas han sido trasladadas a albergues, otras han buscado alojamiento por sus propios medios y también hay vecinos que han decidido pasar la noche al aire libre.

Una nueva sacudida vuelve a poner a los vecinos en alerta

El terremoto se ha registrado a las 22:35 horas. Después de este movimiento se ha producido otro de 2 grados, prolongando una jornada en la que los temblores han sido constantes.

La sucesión de sacudidas ha llevado al Ayuntamiento a declarar la situación de emergencia 1. En distintos municipios se han producido desalojos de viviendas que presentan desperfectos y los técnicos continúan revisando los inmuebles para determinar cuándo podrán regresar las familias.

Uno de los principales focos se encuentra en Las Gabias, donde han tenido que ser evacuadas 371 viviendas que presentaban numerosos desperfectos. Las familias permanecen a la espera de conocer cuándo podrán regresar a sus hogares.

Familias desalojadas y una noche fuera de casa

Alberto Castro es uno de los vecinos de Las Gabias que tendrá que pasar la noche fuera de su vivienda. Según ha relatado, el primer terremoto ya había provocado desperfectos en la cochera de su edificio, aunque los técnicos habían considerado que todavía podían continuar viviendo allí.

La situación cambió tras una nueva sacudida. Los vecinos abandonaron el inmueble y los servicios municipales y de Protección Civil acudieron para desalojarlo.

Castro ha destacado la atención recibida por los servicios de emergencia y por el Ayuntamiento. Entre las medidas adoptadas estuvo la habilitación de una zona del teatro municipal de Las Gabias para los niños, además del suministro de agua y comida.

Posteriormente, algunas familias fueron trasladadas al albergue Interjoven de Granada, donde permanecen a la espera de que se revise la estructura de sus edificios. "No sabemos si volveremos ahí mañana o no, pero en principio estamos tranquilos y bien atendidos", ha explicado.

Vecinos que prefieren pasar la noche al aire libre

La sucesión de temblores también ha llevado a parte de la población a abandonar los edificios por precaución.

En Armilla se ha habilitado una zona para que los vecinos puedan acampar y pasar allí la noche. En parques de Granada capital también se han visto personas sentadas en bancos, entre ellas numerosos mayores afectados por la tensión acumulada durante todo el día.

El periodista Guillermo Mendoza ha descrito una sensación generalizada de alerta después de horas de movimientos sísmicos. Las sacudidas más fuertes se perciben con claridad, pero incluso las de menor intensidad contribuyen a mantener a la población en estado de alerta.

Las autoridades piden calma

Ante el nerviosismo que se ha extendido entre los vecinos, las autoridades han insistido en la importancia de mantener la calma y respetar las recomendaciones de seguridad.

Durante la jornada se han producido algunas situaciones de riesgo, como personas que han salido corriendo de sus viviendas y han terminado sufriendo lesiones. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido respetar las normas de seguridad y convivencia para evitar que una situación de emergencia genere nuevos problemas.

Entre las personas desalojadas se encuentra Beatriz, una vecina de Las Gabias cuya vivienda ha quedado precintada. La mujer, que se encuentra en silla de ruedas debido a una operación de rodilla, ha relatado las dificultades que ha encontrado durante el desalojo.

Según ha explicado, su marido llegó a la vivienda por la noche y descubrió que el edificio llevaba precintado desde el mediodía. Beatriz asegura que permaneció en el interior sin que nadie le ayudara a salir, ya que necesita asistencia para abandonar el edificio.

Su testimonio refleja una de las dificultades añadidas que afrontan las personas con movilidad reducida en una situación de emergencia, especialmente cuando las viviendas quedan cerradas por motivos de seguridad.

Una noche que todavía no termina

Mientras los vecinos intentan encontrar un lugar donde descansar, los movimientos continúan y la incertidumbre permanece. En el albergue Interjoven siguen llegando personas desalojadas de Las Gabias, mientras los responsables del centro tratan de atenderlas durante la noche.

Uno de sus trabajadores, Servando, reconoce la tensión que se vive entre quienes están llegando. A su juicio, estos terremotos están generando incluso más preocupación que el enjambre sísmico registrado en Granada en 2021.

"Son más fuertes, desde luego. Se escuchan más y la gente está en una tensión que es difícil de sobrellevar", explica.

La noche todavía puede ser larga para los vecinos afectados. El mensaje de los expertos recogido en la información es que deben mantenerse preparados ante posibles nuevas agitaciones, aunque los pequeños temblores que se están registrando se consideran normales dentro de esta situación.