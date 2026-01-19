Gonzalo, el vendedor de cupones que rescató a los primeros heridos del tren en Adamuz con su quad: "La alambrada la rompí yo"

La tragedia ferroviaria que tuvo lugar anoche en Adamuz, donde decenas de personas han muerto y más de 150 han resultado heridas, va a ser difícil de olvidar para los ciudadanos de esta localidad cordobesa que anoche se volcó para atender a los heridos y ayudar en las tareas de rescate.

Uno de los primeros en llegar a auxiliar a las víctimas fue Gonzalo Sánchez, vecino de Adamuz conocido porque es el vendedor de los cupones de la ONCE. Gonzalo le ha contado a Carlos Alsina que, en cuanto se dio cuenta de que algo grave había sucedido, cogió su linterna y su quad y se dirigió a la zona, "siempre un par de manos vienen bien", pensó.

Gonzalo fue en un primer momento corriendo con la Guardia Civil al punto donde estaban los vagones siniestrados y sacó a un primer herido a cuestas y al volver a casa decidió coger el quad, con el que hizo muchos viajes llevando a personal de emergencias al lugar del accidente y trayendo de vuelta a heridos.

Señala que cayó en la cuenta de que ahí el acceso es muy malo y que pensó que su quad entraba allí sin problema, así calcula que trasladó a unos quince heridos, "y si hubieran sido 100 los habrías sacado también", asegura.

Confiesa que nadie "está preparado para esto" y que ha sido una experiencia durísima, pero que en el momento en que estás ahí lo único que piensas es en ayudar. Relata que la alambrada de acceso a las vías la rompió él y destaca cómo todo el pueblo de Adamuz y alrededores en atender a los afectados.

Gonzalo le cuenta además a Alsina que no sólo no va a poder olvidar los gritos de los heridos pidiendo ayuda sino también el "olor de maquinaria, a hierros, un olor malo...". Este vendedor de cupones, que ha sido clave en la primera ayuda a las víctimas con su quad, su linterna y sus herramientas, admite que está "cansado y nervioso" y que lo que le motivó fue "ayudar".