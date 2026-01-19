Tragedia ferroviaria en Adamuz: 39 fallecidos y 152 heridos tras el descarrilamiento del tren que partió desde Málaga

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada "dictaminar cuál ha sido el origen del accidente". Ha anunciado de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres.

Durante esta noche los equipos han trabajado para intentar esclarecer los hechos. "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada", ha apostillado Moreno. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

Suspendido el tráfico ferroviario

Como consecuencia, se ha cortado el tráfico ferroviario en la alta distancia desde Málaga tanto con Madrid como con Barcelona, afectando a 15 AVES de ida y 15 de vuelta. Anoche estuvimos en María Zambrano, que ha sido una de las estaciones que ha permanecido abierta toda la noche. Se ha habilitado la sala VIP para acoger a una decena de viajero, aunque finalmente han sido traslados a Madrid en taxi. En cualquier caso, la interrupción del tráfico ferroviario ha dejado a multitud de viajeros que han comenzado a buscar una alternativa.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados- Además, Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.