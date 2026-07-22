Un experto alerta en Onda Cero de los peligros de los videojuegos: "Si tu hijo no puede ir solo al parque, tampoco debería jugar online sin supervisión"

Los videojuegos forman parte del día a día de millones de adolescentes pero, detrás de este mundo virtual lo primordial es mantener la seguridad de los jóvenes. En el podcast Amor en tiempos de WiFi de Onda Cero y la Fundación Atresmedia, el experto digital, Juan García Álvarez de Toledo, conocido en redes como @crianzadigital, ha explicado que muchos videojuegos actualmente funcionan como redes sociales donde los menores pueden interactuar entre ellos y, también, relacionarse con cualquier tipo de perfil y usuario.

Durante la entrevista, el experto lanzó una clara advertencia: "Si a tu hijo no le dejarías ir solo al parque, entonces tu hijo no tiene edad para jugar a un juego online sin supervisión". Mediante esta comparación, Crianza Digital quiso explicar que el entorno digital debe abordarse con el mismo control que el 'mundo real', ya que no se trata de prohibir, sino de prevenir problemas a mayores y acompañar a los niños en este 'aprendizaje'. "Si en un parque al que van los niños hay gente problemática, nuestra obligación es quitar a la gente problemática, no prohibir el parque a los niños", comparó el experto.

Los riesgos de los videojuegos online

Relacionándolo con los riesgos, Juan García explica que considera fundamental que los jóvenes puedan pedir ayuda y tengan una relación de confianza con sus padres, es decir, que el niño o niña sepa dónde acudir e identificar los riesgos. "Si tus padres te echan la bronca cuando juegas a videojuegos, va a ser muy difícil que ese chaval le cuente a sus padres cuándo le ha pasado algo raro en el entorno digital", ha comentado el experto.

Juan García alerta también de los llamados "patrones oscuros" de los videojuegos los cuales, mediante recompensas diarias y compras integradas en el videojuego, el jugador vuelve constantemente al juego. Básicamente, el ejemplo que da es que estos patrones oscuros en los juegos online son eventos temporales en los que cada día pasa algo nuevo en el juego que la semana que viene no estará. Son, tal como dice el experto, prácticas "poco éticas" que lo que hacen es enganchar a los jóvenes.

Consola o móvil: la recomendación de @crianzadigital

Juan García abordó, además, una duda muy habitual entre las familias: ¿es mejor la consola o el teléfono móvil? Su respuesta fue clara. Si una familia tiene que elegir una primera herramienta de juego, priorizaría la consola antes que el móvil, ya que solo el dispositivo móvil acaba concentrando muchas funciones como jugar, ver vídeos, redes sociales, etc. Lo cual hace que se pueda desarrollar una adicción más grave y dificulta establecer límites sanos.

En general, @crianzadigital recomendó a las familias interesarse por el ocio 'tecnológico' de los hijos, saber qué vídeos ven, a qué videojuegos juegan y qué dispositivos utilizan. Todo ello, no con el motivo de controlar, sino de comprenderles, crear una relación sana con ellos y prevenir cualquier desgracia ante inconvenientes online.