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Amor en tiempos de WIFI

Episodio 6 | 21/07/2026

Amor en tiempos de WIFI 1x06 | Los videojuegos también son redes sociales: ¿son un espacio seguro?

Amor en tiempos de WIFI - Capítulo 6
  • 20:52 MIN

Amor en tiempos de WIFI 1x06 | Los videojuegos también son redes sociales: ¿son un espacio seguro?

ENTREVISTAS

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Amor en tiempos de WIFI 1x06 | Los videojuegos también son redes sociales: ¿son un espacio seguro?

Para muchos niños y adolescentes, los videojuegos son mucho más que una forma de entretenimiento: son espacios donde juegan, aprenden, colaboran y construyen relaciones con otras personas. Pero, como ocurre con cualquier entorno digital, también existen riesgos que conviene conocer y gestionar.

En este episodio conversamos con Juan García Álvarez de Toledo, formador en competencias digitales, sobre el papel que desempeñan los videojuegos en la vida de los más jóvenes y sobre cómo las familias pueden acompañar su uso de forma segura y equilibrada. A partir de los testimonios de los propios adolescentes, exploramos cuánto tiempo dedican a jugar, qué tipo de vínculos establecen a través de estas plataformas y qué significado tienen los videojuegos en su día a día.

Hablamos de los beneficios que pueden aportar, desde el ocio compartido hasta el desarrollo de determinadas habilidades, sin dejar de lado los desafíos asociados a un uso excesivo o a la exposición a contenidos y relaciones perjudiciales dentro de los entornos de juego online.

Además, abordamos cuestiones clave para madres y padres: cómo configurar un entorno de juego más seguro, qué señales pueden alertarnos de posibles problemas y de qué manera podemos fomentar hábitos digitales saludables sin renunciar a las oportunidades que ofrecen los videojuegos.

Juan García Álvarez de Toledo, conocido como @CrianzaDigital en Instagram, es consultor de estrategia y alfabetización digital, labor que lleva haciendo desde hace 20 años formando a miles de familias, alumnos y profesionales.

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