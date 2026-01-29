"Este debate lo perdimos todos por una cierta izquierda intolerante": la sentencia de Rubén Amón sobre las jornadas de la Guerra Civil

El pasado 25 de enero, David Uclés publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram explicando por qué cancelaba su asistencia a la XI Edición de Letras, organizada por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

A raíz del anuncio se produjo un choque entre el escritor jiennense y Arturo Pérez-Reverte, que consideró una "imperdonable descortesía" la actitud de Uclés: "Conocía perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas [...]. Anunció en un tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia, su renuncia a participar", decía el académico.

Marta García Aller ve "confusa" la renuncia de Uclés

Sobre la polémica han reflexionado en la tertulia de 'Más de uno' Marta García Aller y Rubén Amón, ambos moderadores de las jornadas que finalmente han sido aplazadas. García Aller considera "bastante confusa" la renuncia de Uclés porque "apuntó al título", pero desmintiendo después que el título "tuviera algo que ver". Después "apelaba al diálogo, pero decía que no estaba dispuesto a dialogar, como si fuera él el que se iba a sentar con Aznar o Espinosa de los Monteros y no era así".

"Él estaba en el mismo cartel que muchos otros nombres, literatos, periodistas, historiadores, políticos, y hasta donde yo sé, él sabía a qué jornadas iba cuando confirmó, lo que me parece lo menos elegante de todo", explica García Aller.

La reflexión de Rubén Amón: "Todos perdemos"

Por su parte, Rubén Amón ha opinado que este debate "lo hemos perdido todos" por "el sabotaje de una cierta izquierda intolerante". El periodista asegura que entre los ponentes del mismo "no hay un solo franquista, no hay ninguno que haga apología del Franquismo" y defiende el título de las jornadas "mejor sin las interrogaciones" porque era "elocuente respecto a lo que perdimos todos porque la victoria de Franco es una derrota para todos".

Amón explica que el "Franquismo como movimiento que surge después de la Guerra Civil es una consecuencia trágica para la memoria y la historia de España que todavía padecemos, y no sólo por los fetichistas, sino por la elocuencia de lo que significó una dictadura tan larga".

Para el periodista, quien sale perdiendo es la "libertad de expresión" y quien sale ganando es "la intimidación de las ideas y el miedo de quienes han intimidado a los demás", así como "la falta de valor de quienes han aceptado ciertas presiones para no significarse en un debate de ideas con gente cualificada, de ponentes y de su conocimiento. Aquí no se trataba de decir si estamos o no con el Franquismo. Ese debate tendría que estar ya superado".