Estas son todas las ayudas que puedes pedir si eres familia numerosa: de prestaciones hasta descuentos y deducciones en el IRPF

En España están reconocidas como familias numerosas las familias compuestas por uno o dos ascendientes con tres o más hijos (los hijos pueden ser comunes o no). Para poder adquirir el título de familia numerosa, hay que realizar la solicitud en el organismo público que tiene las competencias de expedición en cada comunidad autónoma de residencia de la persona solicitante. Los organismos públicos autonómicos que autorizan el título de familia numerosa son los referentes a asuntos sociales y familia.

En el momento en que dispones del título de familia numerosa, puedes acceder a diversas ayudas en distintas áreas. A continuación, te indicamos las ayudas que puedes pedir este año 2025.

Beneficios a nivel fiscal. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

Si tienes el título de familia numerosa, tienes derecho a una deducción anual. El importe máximo de dicha deducción es de 1.200 € al año en el caso de las familias numerosas de categoría general (3 o 4 hijos). En el caso de familias numerosas de categoría especial (5 o más hijos y familias con 4 hijos, con indicadores de familia especial) el importe de deducción podrá llegar a un máximo de 2.400 € por año. Para saber los indicadores de las familias numerosas de categoría especial, puedes consultar la “Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2025” del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Además, por cada uno de los hijos que forme parte de la familia numerosa, que supere el número mínimo de hijos exigido para adquirir la categoría general o especial, tiene derecho a incrementar la deducción 600 € al año, respecto a los valores indicados anteriormente.

La deducción por familia numerosa es compatible con la deducción por maternidad y con la deducción por hijos con discapacidad.

Prestaciones de la Seguridad Social

Las prestaciones que se ofrecen para familias numerosas en esta materia son:

Contratación de una persona cuidadora para la familia numerosa : derecho a la bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social, por la contratación de una persona que se encargue de los cuidados de tus hijos. Solo podrán pedir esta ayuda, las familias en que los progenitores trabajen fuera del hogar o presenten la imposibilidad de trabajar. En el caso de las familias que disponen de la categoría especial, no será necesario que los dos progenitores trabajen fuera del hogar.

: derecho a la bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social, por la contratación de una persona que se encargue de los cuidados de tus hijos. Solo podrán pedir esta ayuda, las familias en que los progenitores trabajen fuera del hogar o presenten la imposibilidad de trabajar. En el caso de las familias que disponen de la categoría especial, no será necesario que los dos progenitores trabajen fuera del hogar. Ampliación del periodo de excedencia por cuidado de hijos : si formas parte de una familia numerosa, tienes el derecho a la ampliación de la excedencia por cuidado de hijos y a seguir cotizando durante esta ampliación. Si la familia es de categoría general, la excedencia se puede alargar máximo 15 meses y si es de categoría especial, un máximo de 18 meses.

: si formas parte de una familia numerosa, tienes el derecho a la ampliación de la excedencia por cuidado de hijos y a seguir cotizando durante esta ampliación. Si la familia es de categoría general, la excedencia se puede alargar máximo 15 meses y si es de categoría especial, un máximo de 18 meses. Prestación por nacimiento o adopción de hijo en familia numerosa: es una prestación económica a la que tienen acceso familias conformadas con 3 hijos o más. La solicitud de dicha prestación debe realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. El importe recibido dependerá de los ingresos de la unidad familiar. Si los ingresos de la unidad familiar no superan el límite de lo establecido, la prestación está establecida en 1.000 euros al año.

Vivienda

En este ámbito, las familias numerosas pueden beneficiarse de estas ayudas:

Preferencia en el acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO): la Ley de Protección de las Familias Numerosas, otorga preferencia legal en el acceso a las adjudicaciones de VPO y mayor posibilidad a acceder a viviendas de mayor tamaño, teniendo en cuenta las necesidades de los miembros de la unidad familiar.

(VPO): la Ley de Protección de las Familias Numerosas, otorga preferencia legal en el acceso a las adjudicaciones de VPO y mayor posibilidad a acceder a viviendas de mayor tamaño, teniendo en cuenta las necesidades de los miembros de la unidad familiar. Reducción en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP): derecho a una bonificación en el ITP, en el caso de la compra de una vivienda de segunda mano, que vaya a ser el domicilio habitual de la familia. Este impuesto varía según la comunidad autónoma, pero en el caso de las familias numerosas siempre queda reducido al 4%.

(ITP): derecho a una bonificación en el ITP, en el caso de la compra de una vivienda de segunda mano, que vaya a ser el domicilio habitual de la familia. Este impuesto varía según la comunidad autónoma, pero en el caso de las familias numerosas siempre queda reducido al 4%. Bono social luz y gas: es importante recordar, que cada vez que se renueve el título de familia numerosa, hay que volver a hacer la solicitud del bono social. El descuento, en los casos de familias numerosas reconocidas como vulnerables, será del 42,5% y en el caso de familias reconocidas como vulnerables severas, el descuento será del 57,5%.

Educación

Esta materia puede ser una de las mayores cargas económicas de una familia numerosa. Por esto, cuentan con varias reducciones a la hora de que sus hijos accedan a la educación:

Reducción de tasas y precios públicos : las familias numerosas de categoría general tendrán una reducción del 50% en las matrículas, exámenes y expediciones de títulos y diplomas del ámbito de la educación. En el caso de disponer del título de familia numerosa con carácter especial, habrá una exención total de dicho pago.

: las familias numerosas de categoría general tendrán una reducción del 50% en las matrículas, exámenes y expediciones de títulos y diplomas del ámbito de la educación. En el caso de disponer del título de familia numerosa con carácter especial, habrá una exención total de dicho pago. Deducción para el cálculo de la renta familiar para solicitar una beca : dentro de las convocatorias de becas de educación públicas se aplica una reducción en la renta familiar por cada hermano/a de la unidad familiar. La reducción será de 525 € por cada hermano, cuando forme parte de una familia numerosa de categoría general, y de 800 €, si se trata de una familia numerosa con categoría especial. En la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la deducción puede llegar a 2.000 €.

: dentro de las convocatorias de becas de educación públicas se aplica una reducción en la renta familiar por cada hermano/a de la unidad familiar. La reducción será de 525 € por cada hermano, cuando forme parte de una familia numerosa de categoría general, y de 800 €, si se trata de una familia numerosa con categoría especial. En la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la deducción puede llegar a 2.000 €. Subsidio al alumnado con necesidades educativas (NEE) que pertenece a una familia numerosa: como familia numerosa, tienes derecho a acceder a la ayuda para gastos de comedor y transporte escolar. Al formar parte de una familia numerosa, no se tendrán en cuenta ni la renta ni el patrimonio familiar en el momento de otorgar el subsidio.

Transporte

En el caso del transporte, estas familias cuentan con:

Descuento en transporte : descuento del 20% para familias numerosas de categoría general, en el transporte por carretera, tren (RENFE) y marítimo. Las familias numerosas de categoría especial, tendrán un 50% de descuento en transporte.

: descuento del 20% para familias numerosas de categoría general, en el transporte por carretera, tren (RENFE) y marítimo. Las familias numerosas de categoría especial, tendrán un 50% de descuento en transporte. Descuentos en las tarifas aéreas nacionales: las familias numerosas con categoría general tendrán un descuento del 5% y en el caso de las familias numerosas con categoría especial, el descuento será del 10%.

Cultura y ocio

En el ámbito de la cultura y el ocio, las familias numerosas pueden beneficiarse de:

Entrada reducida : Como miembro perteneciente a una familia numerosa, tienes derecho a bonificaciones en los precios de las entradas a museos, auditorios, teatros y actividades culturales y deportivas.

: Como miembro perteneciente a una familia numerosa, tienes derecho a bonificaciones en los precios de las entradas a museos, auditorios, teatros y actividades culturales y deportivas. Preferencia de acceso en actividades de ocio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO): las familias numerosas tienen preferencia en el acceso y elección de las actividades de ocio, por baremo de puntuación. También tienen derecho a bonificaciones en los precios de los programas y actividades de ocio.

Por último, es importante tener en cuenta que, como miembros de la familia numerosa, están exentos de pagar las tasas para la expedición (y renovación) del DNI y del pasaporte.