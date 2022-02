¿Los enjuagues bucales protegen de la Covid-19? Esto dicen los expertos

Desde que comenzó la pandemia, los científicos han estado investigando fórmulas para combatir al coronavirus. Las vacunas son actualmente el pilar principal para lo contención del virus, sin embargo no son tan efectivas para evitar los contagios, que, con la llegada de la variante Ómicron, se han disparado en todo el mundo.

Un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Valencia, han realizado un estudio que demuestra que la membrana del virus SARS-CoV-2 estalla al entrar en contacto con determinados enjuagues bucales. En concreto, los colutorios con CPC -cloruro de cetilpiridinio- una sustancia antiséptica que se utiliza en colutorios, pastas dentífricas, pastillas y aerosoles para las vías respiratorias superiores.

¿Cómo actúa el CPC?

Según explica el investigador que encabeza este estudio, Ismael Mingarro, el CPC "tiene la capacidad de disgregar las membranas del virus y de esta forma reducir la capacidad de contagio".

El estudio detalla que al incubar las partículas similares al virus SARS-CoV-2 (VLP) con concentraciones de CPC al 0,05 % (p/v), se promueve la ruptura de las membranas de la Covid-19. Y concluye que "incluir CPC en los enjuagues bucales podría ser una estrategia profiláctica para evitar la propagación del SARS-CoV-2".

¿Qué ocurre en la práctica?

La doctora y divulgadora científica, Marián García, conocida en redes como Boticaria García, ha aclarado en la 'Sexta Noche' si realmente los enjuagues bucales son un aliado contra el coronavirus. En este sentido, Boticaria advierte que es fundamental "mirar en la etiqueta que el enjuague que tenga CPC u otros compuestos que sean antisépticos".

"Funcionan como detergentes que se cargan la película del virus", ha explicado la experta, que quiso matizar: "Esto, sobre el papel, está muy bien, pero ¿qué ocurre en la práctica? ¿Qué sabemos qué ocurrirá en el caso de una persona?". Al respecto, la divulgadora ha respondido lo siguiente: "¿Qué podemos esperar del colutorio? Que una persona contagiada tenga menor carga viral y que, si habla, es menos probable que contagie".

Sin embargo, ha aclarado que esto no valdría en todos los casos: "Una persona no contagiada no se va a contagiar menos por usar el colutorio, ni tampoco va a curarse, porque una vez el virus entra en la célula nos lleva a otro camino".

Por último, Boticaria ha planteado varias dudas importantes: "No sabemos qué dosis sería y cuánto tiempo. Y ojo, porque igual que no hay que usar constantemente gel hidroalcohólico, usar el cloruro de cetilpiridinio podría cargarse de forma indiscriminada otras bacterias importantes". Por eso, ha pedido prudencia: "Ni la OMS ni ninguna autoridad sanitaria lo recomiendan".