La emoción de Fernando Burgos al despedirse de los oyentes de Onda Cero por su jubilación: "Han sido 15 años inolvidables"

Fernando Burgos se ha despedido de los oyentes de Onda Cero en una intervención cargada de emoción, agradecimientos y recuerdos, en la que pone fin a más de quince años vinculado a la radio. Un adiós que, pese a su deseo inicial de marcharse en silencio, terminó convirtiéndose en un homenaje coral de compañeros, amigos y voces clave de su trayectoria profesional.

Burgos, referente del periodismo deportivo y voz inseparable del fútbol en Onda Cero, escuchó durante varios minutos mensajes de quienes han compartido con él micrófonos, madrugadas y retransmisiones.

Alberto Pereiro, su compañero en las cabinas de retransmisión del Real Madrid ha recordado cómo Burgos hizo "más grande el fútbol y mucho más grande la radio", y lo definió como "uno de los mejores embajadores que tiene este país", destacando su pasión por la selección española y los recuerdos compartidos en momentos históricos. "Soy su fan a tope de por vida".

También quiso sumarse a la despedida el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que ha agradecido el trato recibido durante todos estos años y animó a Burgos a seguir apoyando a la selección "como lo has hecho siempre". Un mensaje que dio paso a la gran pregunta: ¿y ahora qué?

"Ahora a vivir de otra manera, sin dudas, sin cuentas pendientes y con el agradecimiento eterno a esta radio", responde Burgos, antes de resumir su trayectoria con una cifra muy concreta. "Han sido quince años y cuatro meses, 184 meses, donde lo único que hice fue dejarme la vida por este micrófono verde".

En su discurso, Burgos ha agradecido la confianza depositada en él desde el primer día, con menciones expresas al director general de la radio, Ramón Osorio, y a Ángel Rodríguez, quien le fichó en septiembre de 2010. "Han sido quince años inolvidables", antes de extender su gratitud a todos sus compañeros, "a todos sin excepción", con una mención especial a su inseparable Raúl Espínola.

El propio Espínola ha tomado la palabra para despedirse de su amigo, recordando los momentos buenos y malos vividos juntos en antena. "Me has hecho la radio mucho mejor, más fácil, y te quiero mucho", subrayando que su vínculo va mucho más allá de lo profesional.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En los minutos finales, Burgos ha repasado nombres, programas y etapas, desde su ilusión por trabajar con José Ramón de la Morena hasta el cariño recibido por Pepa Bueno y decenas de compañeros. "Yo vine en silencio y me quería ir en silencio, y esto es lo más bonito que me puede pasar en el final", ha terminado.