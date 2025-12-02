Elisa Mouliaá: "Hemos callado muchas bocas a los que decían que hacía esto por dinero"

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, para el que ha pedido tres años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros. Esta es la petición de la defensa de Mouliaá después de que el juez procesara a Errejón según el artículo 181.1 del antiguo Código Penal, anterior a la Ley Orgánica 10/2022 -la ley del sí es sí'-.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que después de todo el proceso "creemos que hemos callado muchas bocas", en referencia a "toda la gente" que ha dicho que la actriz había denunciado al exdiputado de Más Madrid "por dinero o por fama".

Se ha demostrado que mi denuncia es verdad

Visiblemente emocionada, Mouliaá ha expresado que "después de todo el proceso, nadie en su sano juicio puede inventarse nada". Entre lágrimas,se ha mostrado aliviada porque "se ha demostrado que he dicho la verdad" y ha lamentado que a Errejón no se le vaya "a juzgar ni a condenar". "Desgraciadamente", ha añadido.

Aun así, la actriz se queda con lo bueno. "Yo me quedo con que he ganado, porque se ha demostrado que mi denuncia es verdad", ha expresado a Europa Press. Sobre la petición de tres años de cárcel para Íñigo Errejón y una indemnización de 30.000 euros, ha comentado que es "cosa de mi abogado" y que le apoya totalmente.

Elisa Mouliaá denunció hace un año a Íñigo Errejón, quien supuestamente habría cometido abusos sexuales contra ella. En su declaración ante el juez, la actriz reveló hasta tres episodios de índole sexual en la noche del 21 de octubre de 2021, cuando se conocieron en una fiesta organizada por una amiga de ella. Previamente, habían intercambiado mensajes a través de las redes sociales.

El abogado pide que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra Errejón

Según el escrito de su abogado, la actriz sufrió un "estrés postraumático" como consecuencia de "un conjunto de episodios personales y de estos hechos denunciados" por los que necesitó tratamiento psicológico. Este hecho fue confirmado por el psiquiatra José Cabrera, que lo declaró ante el juez.

El abogado, en caso de que se celebre juicio, ha pedido que declaren el padre y el hermano de la víctima, varios amigos que estuvieron en la fiesta, dos psiquiatras y dos psicólogos. Asimismo, ha solicitado que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra Errejón.

La defensa del exdiputado recurrió su procesamiento hace unos días porque no hay "indicios de delito", sino un "relato inventado", además de señalar que el juez ha creído "a pies juntillas" la declaración de la actriz. "Su único fin es obtener una notoriedad de ingresos de los que carecía", ha puntualizado.