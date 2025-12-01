Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliáa ha solicitado que se abra el juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón y que sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide además que Errejón le indemnice con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual".

Asimismo, ha reclamado que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra el exdiputado y un abono de fianza. Si no la abona, Mouliáa ha exigido que se realicen diligencias para que se sepa cuál es situación patrimonial actual.

Errejón negó los hechos, que ocurrieron una noche de octubre de 2021 y ha recurrido su procesamiento porque considera que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad. Un argumento que sostiene su defensa que ha asegurado que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".

En su relato de los hechos, Mouliáa calificó a Errejón de "depredador sexual"

Elisa Mouliáa relató en octubre de 2024 que Errejón cometió contra ella hasta tres episodios de índole sexual en una misma noche. Desde ese momento, salieron a la luz testimonios anónimos de otras presuntas víctimas del exdiputado de Más Madrid.

En su primera entrevista pública después de denunciar lo ocurrido, que tuvo lugar en el programa Espejo Público, aseguró que su vida era muy tranquila "antes de conocer a Errejón", al que llamó "depredador sexual". Además, le consideraba "lo más esperanzador que teníamos para España" y que sentía debilidad por lo que parecía ser, así como por su discurso político y feminista.

Mouliáa y Errejón se conocieron en persona en la presentación del libro del político -previamente habían intercambiado palabras por redes sociales- y en la noche siguiente fue cuando se cometieron los hechos denunciados por la actriz. "En la primera hora que conoces a una persona, tú no te encierras en una habitación y la tocas", contó Mouliáa. Una habitación que Errejón cerró "con pestillo".

Los mensajes que le envió Mouliáa a una amiga para que testificara contra Errejón

En julio, el medio El Confidencial sacó a la luz unos mensajes de audio que la actriz le envió a una amiga entre febrero y marzo en los que le pedía que no dijera nada al juez que pudiera contradecir su testimonio, en un intento por controlar su relato y evitar que pudiera cuestionar la veracidad de los hechos.

Esta amiga, la organizadora de la fiesta en la que ocurrieron los hechos, le reprochaba en uno de los mensajes que le dijera lo que tenía que decir al juez: "Me estás diciendo lo que tengo que decir, cómo tengo que hablar... ¿Cómo tienes esa poca vergüenza tía?" Además, a lo largo de los mensajes, se observan cambios de opinión de la actriz, que en un primer momento llegaba a firmar que no creía que fuera un delito, y luego afirmaba que sí lo es porque "la ley ha cambiado".