Elisa Beni, sobre los famosos que "se toman la justicia a broma": "Elisa Mouliáa, Vito Quiles o el humorista Quequé"

La periodista Elisa Beni cargó ha cargado en Por Fin contra algunos rostros conocidos a los que señala por "tomarse la justicia a broma" al no atender las citaciones judiciales cuando han sido requeridos. Durante su

En concreto, se ha referido a tres casos recientes: los de Elisa Mouliáa, Vito Quiles y el humorista Quequé, contra los que se han dictado órdenes de busca y captura tras no comparecer inicialmente ante un juez.

Elisa Mouliáa, primer ejemplo

La periodista ha recordado el caso de la actriz Elisa Mouliáa. Según señala, fue citada por un juez en el marco de la querella relacionada con Íñigo Errejón, pero no acudió en varias ocasiones.

"Primero fue Elisa Mouliáa, que no acudió a la llamada del juez y no fue tres veces. Incluso hizo ver que estaba en Dubái de vacaciones pidiendo entrar por videoconferencia, como si eso lo decidiera ella", afirma.

Beni ha apuntado que la actriz denunció estar siendo "victimizada" por la insistencia judicial y añadió que solo terminó compareciendo cuando el juez ordenó su detención. Además, puntualiza que Mouliáa reconoció posteriormente que no se encontraba en Dubái y que las imágenes difundidas desde una piscina con rascacielos de fondo habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

También menciona a Vito Quiles

A continuación, la colaboradora se ha referido al periodista Vito Quiles, recordando que tampoco acudió inicialmente a una citación judicial.

"Después llegó Vito Quiles, que tampoco compareció cuando el juez le llamó por una de las causas que tiene abiertas", señala.

Según dice Beni, tras dictarse una orden de busca y captura, la Policía no logró localizarlo en su lugar de trabajo. También ha criticado la estrategia seguida por el periodista y su defensa jurídica, afirmando que ambos "jugaron al gato y al ratón" permaneciendo oculto en el domicilio de su abogado hasta que finalmente decidió presentarse ante el juez, momento en el que la orden fue retirada.

La detención de Quequé

La periodista también ha desarrollado el caso del humorista Quequé, cuya reciente detención generó una amplia repercusión en redes sociales.

Beni ha cuestionado la interpretación que algunos usuarios hicieron de lo sucedido que especulaban con que se tratara de una actuación motivada por el contenido de sus monólogos.

"Esto que presentan en las redes como detenido por hacer humor no es. Fue detenido por pasarse por el arco del triunfo lo que mandan los jueces", ha afirmado. La detención obedecía a una orden de busca y captura emitida por un juzgado de Madrid después de que el humorista no compareciera cuando había sido citado.

Para concluir, Elisa Beni ha lanzado un mensaje dirigido a personajes públicos e influencers, insistiendo en que la popularidad no exime del cumplimiento de las resoluciones judiciales.

"Aviso a niñatos, famosetes, influencers y otros. Todos son iguales ante la ley y si te llama un juez, te presentas y punto", sentencia.