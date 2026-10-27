La dura crítica de Toni Nadal al sistema educativo actual: "Hacen una tragedia de un suspenso"

El tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha hablado en Por fin sobre cómo el sistema educativo actual no enseña a los jóvenes a tolerar la derrota, sino todo lo contrario. En una conversación con Jaime Cantizano en la que ha recordado cómo entrenaba a Rafa y cuáles han sido las claves del éxito del manacorí, Toni ha lanzado un dardo contra la negativa de usar el bolígrafo rojo para corregir exámenes.

"Mi mujer era profesora. En su instituto no podían poner los suspensos en rojo. ¿Esto es positivo o negativo? Para mí es negativo porque haces una tragedia de algo que es bueno, que es natural", ha comentado Toni. A su juicio, lo importante es "amar el proceso" y, si no sale bien, hay que "intentar mejorar lo que se pueda mejorar".

Para Toni, el fracaso y la derrota no son lo mismo. "El fracaso es no hacer todo lo que está en tu mano para conseguir lo que te has propuesto", mientras que jugar, ganar o perder "forma parte del juego". Sin embargo, el problema actual es que "educamos a la gente para que caiga en la frustración demasiado pronto", debido a que se les hace creer que es mejor de lo que en realidad es.

Rafael, no eres muy bueno, pero tranquilo, que lo vas a ser

Por eso, con Rafa lo gestionaba todo de forma "mucho más simple". El objetivo era que Nadal llegara "al límite de llegar a lo más alto posible", pero para ello "nunca" tuvo "la necesidad de decirle que era muy bueno". Cuando perdía, le decía: "Rafael, no eres muy bueno, pero tranquilo, que lo vas a ser y tenemos que luchar para eso".

Cuando le ganaba un partido Djokovic o Federer porque eran mejores, se lo tomaba con naturalidad: "Bueno, pues asumirlo e intentar recapacitar, ver lo que podemos mejorar e intentar hacerlo". A veces salía bien, otras no, pero la clave es que Toni procuró "no hacer exageraciones de las victorias ni tragedias de las derrotas".

Además, ha desvelado qué ha sido lo más importante siempre: "Para mí, lo principal en la vida siempre fue el proceso, no el resultado. Entonces, cuando tú amas el proceso, entiendes todo". Según Toni, hay muy pocas personas que tengan un talento natural, sino que quienes triunfan son "los que lo intentan una y otra vez".

Insistir una y otra vez, no rendirse, luchar

"Yo creo que nos hemos instalado en un mundo de queja constante. Evidentemente, hay gente que tiene mayores dificultades, tanto personales como económicas, intelectuales, pero al final está en nuestra mano intentar hacer todo lo posible", ha señalado.

Por eso, cuando entrenaba a Rafa, siempre pensó que el éxito o fracaso dependía de ellos. "¿Que Federer tenía más condiciones o le pegaba mejor a la pelota que Rafael? Ningún problema. Se trata de entrenar un poco más e intentar superarlo. Está en tu mano hacerlo después. Evidentemente, no todo el mundo puede ser un número uno, pero sí que considero que cada uno de nosotros siempre tenemos la posibilidad de dar una mejor versión de nosotros mismos".