La DGT pide extremar precauciones ante la llegada de la borrasca Marta: estas son las carreteras más afectadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que planifiquen con antelación sus desplazamientos y consulten el estado de las carreteras ante la previsión de nuevas lluvias y nevadas en numerosos puntos del país durante el fin de semana. El organismo alerta de posibles incidencias en la circulación debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, junto con las nevadas en la mitad norte de la Península, han provocado cortes de tráfico, desprendimientos y otras afecciones tanto en la red secundaria como en algunas vías de alta capacidad. Estas circunstancias, según la DGT, pueden dificultar seriamente la circulación e incluso hacerla imposible en determinados tramos.

A esta situación se suma la llegada de un nuevo frente atlántico, la borrasca Marta, que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dejará más precipitaciones en el tercio sur, especialmente en zonas ya muy castigadas por el temporal, y volverá a traer nieve a áreas del centro y del norte peninsular.

El sábado se perfila como el día más complicado del episodio meteorológico. Andalucía y Extremadura serán las comunidades más afectadas, con avisos de nivel amarillo e incluso naranja. Ante este escenario, Tráfico recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones al volante.

La DGT insiste en no circular por zonas inundables ni cruzar ríos o cauces, incluso aunque la lluvia haya cesado de forma temporal, ya que el riesgo de inundaciones puede persistir. Los servicios de emergencia autonómicos, a través del 112, han difundido también recomendaciones de autoprotección ante fuertes lluvias y posibles inundaciones.

En cuanto a la nieve, la Cordillera Cantábrica de León y la provincia de Ávila son las áreas donde se espera una mayor acumulación, con riesgo importante para la circulación. También se prevén nevadas, aunque de menor intensidad, en provincias como Cáceres, Segovia, Soria, Burgos, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Huesca, Ourense, Lugo, Palencia y en la Comunidad de Madrid, incluida su área metropolitana.

Las alertas por nieve estarán activas desde las 11.00 horas del sábado hasta media mañana del domingo. Durante ese periodo podrían verse afectadas importantes vías de comunicación como la A-6, la AP-6, la A-66, la A-1 o la A-2, entre otras autovías y autopistas que atraviesan zonas especialmente sensibles a las precipitaciones.

Aunque los avisos meteorológicos están localizados, el volumen de agua acumulado en amplias zonas de la Península ha generado más de un centenar de carreteras afectadas este viernes por inundaciones, nieve o desprendimientos. Para conocer la situación en tiempo real, la DGT recomienda consultar los boletines de radio, la web oficial de tráfico, la cuenta @DGTes en la red social X y el teléfono de información 011.

En caso de nevadas, Tráfico podrá aplicar medidas especiales para garantizar la seguridad vial, como restricciones a la circulación de vehículos pesados, limitaciones de velocidad, prohibición de adelantamientos o cortes preventivos con desvíos alternativos. Además, dispone de 32 desvíos automatizados para el embolsamiento de camiones, que se activarán si la situación lo requiere.

Por último, la DGT recuerda la importancia de colaborar con los operarios de mantenimiento de carreteras, dejando libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves, atendiendo a la señalización variable y a las indicaciones de la Guardia Civil, y contando con el equipamiento adecuado, como cadenas o neumáticos de invierno, para circular con seguridad en zonas afectadas por el temporal.