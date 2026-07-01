Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León

Un hombre de 64 años ha sido detenido por ser el presunto autor de la muerte de una mujer de 38 años en Camponaraya (León). Las investigaciones continúan abiertas al desconocerse la relación entre ambos, según ha asegurado la agencia EFE. Por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista.

Este martes sobre las 22:00 horas la propia víctima, una mujer con problemas de adicción a las drogas y prostituida, fue la que realizó una llamada al servicios de Emergencias 112 de Castilla y León para pedir ayuda. Alertó de que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza dentro de una vivienda de Camponaraya. Los servicios de Sacyl se movilizaron ante el aviso pero no pudieron hacer nada por la vida de la víctima.

La Guardia Civil tras la llamada pudo detener al hombre de 64 años en el mismo lugar del suceso. El hombre retenido cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, pero está inactivo en el sistema VioGén. Mientras que en el caso de la mujer asesinada, se registraron en el sistema hasta tres casos de malos tratos derivados de otros hombres que supuestamente no han sido los causantes de su asesinato.