El detenido por el brutal asesinato de Figueres fue detenido y puesto en libertad solo 24 horas antes

Hace 24 horas escasas, una mujer de 33 años era brutalmente asesinada en Figueres (Girona) a plena luz del día por su expareja, quien le asestó varias puñaladas por todo el cuerpo hasta provocar su muerte.

Los Mossos d'Esquadra le detuvieron en el mismo lugar de los hechos. Identificado como Andrés R. de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, había quebrantado por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, según sostienen fuentes cercanas al caso en declaraciones a la agencia EFE.

Todo ocurrió hacia las tres de la tarde cuando el presunto asesino se enfrentó contra la víctima en un parque de Figueres. El asesinato fue presenciado por numerosos testigos que grabaron lo ocurrido y que lograron retener al agresor hasta la llegada de las autoridades.

Según consta en las imágenes, el detenido soltó el arma homicida con la que había asestado varias puñaladas en los brazos, espalda, tórax y cuello. Posteriormente, se lavó las manos completamente ensangrentadas en una fuente pública y fue a partir de entonces cuando los testigos, aún intentando averiguar qué es lo que había pasado, le retuvieron contra el suelo.

Un sistema que falló

Esta no era la primera vez que el detenido se acercaba a la víctima infringiendo la ley. De hecho, este mismo lunes se celebró un juicio en el que el presunto asesino aceptaba una pena de 6 meses y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses.

Horas después, el presunto asesino fue detenido por supuestas lesiones a la víctima, que quedó citada para una exploración forense que debía tener lugar en la mañana del martes. Sin embargo, la víctima no compareció y el detenido fue puesto en libertad.

Fue entonces, pocas horas después, cuando el asesinato tuvo lugar. Hasta allí se desplazaron varias patrullas de la Guardia Urbana de Figueres, de los Mossos y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por la víctima.

Consternación y dolor en Figueres

Ante la rabia, el dolor y la consternación por lo ocurrido, Figueres ha guardado este miércoles un minuto de silencio convocado desde el consistorio en memoria de la víctima. El alcalde de la localidad, Jordi Masquef, ha lamentado el "fallo del sistema" por no haber protegido como debía a la mujer. "Nos tenemos que preguntar también si este fallo del sistema también es una consecuencia de esta falta estructural de recursos que venimos denunciando desde hace mucho tiempo las administraciones locales", ha dicho. "Como ayuntamiento nos sentimos solos e impotentes".

Diecinueve víctimas en cinco meses

A este caso se le suman otros muchos desde que empezó el año. Ya son 19 víctimas mortales por violencia machista; 1.360 desde 2003, según ha informado la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.