Daniela Ponce: "Me llegó el rayo de sol a los ojos, sentí la quemadura y me repercutió para siempre"

Daniela Ponce, una joven, ha explicado cómo en 2010 perdió parte de la visión tras observar sin protección el eclipse solar que tuvo lugar ese año. Según ha relatado en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, solo necesitó unos segundos para sufrir daños irreversibles en la retina.

"Miré por la ventana, estaba nublado, se corrió la nube y me llegó el rayo de sol como de película", ha asegurado la joven, quien ha comentado que decidió mirar al Sol "para saber lo que pasaba en un eclipse". Además, ha afirmado que sintió un fuerte dolor ocular y que comenzó a observar un punto negro en el centro del campo de visión.

Asimismo, ha destacado que bastaron unos segundos para que los rayos solares le provocaran daños inmediatos e irreversibles. Según ha explicado, esto ocurrió porque "sale toda la luz del Sol por un espacio menor", lo que le causó una quemadura en la retina que destruyó parte de los fotorreceptores, las células que se encargan de captar la luz.

Los expertos insisten en la utilización de las medidas de protección necesarias

El miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar total que podrá observarse desde varias zonas de España. Este fenómeno no se producía en la península ibérica desde 1912.

Los expertos han recomendado no centrar la atención en el teléfono móvil durante la observación del eclipse, ya que la cámara del dispositivo puede sufrir daños térmicos y ópticos en el sensor si se apunta directamente al Sol. En caso de utilizar un teléfono para fotografiar el fenómeno, han aconsejado emplear un filtro solar certificado.

Además, han recordado que para observar un eclipse solar es imprescindible utilizar unas gafas homologadas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Mirar el Sol directamente o hacerlo con gafas de sol convencionales puede provocar daños irreversibles en la retina y afectar de forma permanente al campo de visión.

Recomendaciones de la OCU

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha indicado que las gafas adquiridas deberán incluir el "marcado CE" asociado al cumplimiento de la legislación europea aplicable para equipos de protección individual frente a una radiación solar muy intensa, así como "la identificación del fabricante" y "una dirección de contacto en la Unión Europea".

La organización ha subrayado, además, la importancia de verificar "las instrucciones y advertencias" en el etiquetado, entre las que figura que "deben mantenerse puestas salvo cuando el Sol esté cubierto al 100%". Detallan que, en cuanto reaparezca cualquier punto luminoso, hay que volver a usarlas "inmediatamente", así como inspeccionar el estado físico de las gafas antes de utilizarlas.

La OCU ha advertido también que "las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar" y ha recomendado complementar la protección ocular con otras medidas como protector solar, sombrero o gorra y ropa adecuada.