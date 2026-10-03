Once personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 30

Un total de once personas, de las que seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, han resultado heridas de diversa consideración tras el derrumbe este sábado de un bar en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra, que ha provocado que entre 25 y 30 personas quedaran atrapadas.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja, hacia las 5:25 horas se ha recibido un aviso de que entre 25 y 30 personas estaban atrapadas entre los cascotes por el derrumbe y no podían salir del recinto.

La Guardia Civil de La Rioja, en una nota, ha añadido que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

Como consecuencia de ello, varias personas han quedado atrapadas entre los cascotes, sin posibilidad de abandonar el local por sus propios medios.

Ante la gravedad de los hechos, se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil para asegurar el perímetro, garantizar la seguridad ciudadana y coordinarse de forma directa con los servicios de emergencia.

Seis de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, a unos 35 kilómetros de San Vicente de la Sonsierra; y dos al centro de salud de Haro, a 11; mientras que el resto, de carácter leve, han recibido asistencia en el lugar del suceso.

Hasta San Vicente de la Sonsierra se han desplazado también dos ambulancias con ocho sanitarios y los bomberos, con dos camiones, un vehículo todoterreno y dos furgones.

Los bomberos han realizado tareas urgentes de apuntalamiento del establecimiento y minuciosos trabajos de inspección y búsqueda para descartar la presencia de más personas atrapadas en el interior.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las causas exactas que han motivado el colapso estructural del inmueble.