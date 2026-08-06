Salera convierte el eclipse solar en una oportunidad solidaria con la venta de gafas homologadas a favor de ASPANION

El Centro Comercial Salera se suma a la cuenta atrás para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año con una iniciativa que une ciencia y solidaridad. Del 6 al 8 de agosto, el centro comercial acogerá un punto solidario de venta de gafas homologadas para poder observar de forma segura el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.
El espacio estará situado en la planta central de Salera, junto a las rampas mecánicas, y permitirá a los visitantes adquirir estas gafas específicas por un precio de 3,50 euros. La totalidad de la recaudación se destinará a ASPANION, la Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y de sus familias.
La iniciativa ha sido impulsada por ENDRA, un proyecto sin ánimo de lucro formado por once jóvenes que desarrollan acciones con impacto social. Con motivo del eclipse, este colectivo decidió poner en marcha esta campaña solidaria junto a ASPANION, trasladando a la ciudadanía la importancia de disfrutar del fenómeno astronómico con las medidas de seguridad adecuadas y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social.
ASPANION desarrolla desde hace décadas programas de apoyo psicológico, social y económico, actividades de ocio y convivencia, atención a familias en situaciones complejas, pisos de acogida, impulso a la investigación y acciones de sensibilización sobre el cáncer infantil.