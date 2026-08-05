La Generalitat ultima el dispositivo de seguridad para el eclipse solar del 12 de agosto

La Conselleria de Emergencias e Interior ultima con los ayuntamientos los detalles del dispositivo especial de prevención organizado con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. El conseller Juan Carlos Valderrama ha mantenido reuniones de coordinación con los responsables municipales de Benassal y Onda, dos de los nueve municipios declarados como Puntos Oficiales de Observación.

Valderrama ha explicado que estos encuentros buscan garantizar la puesta a punto de todos los recursos operativos de emergencias y preparar la respuesta ante la llegada masiva de visitantes. En Benassal y Onda se prevé la asistencia de alrededor de un millar de personas para contemplar el fenómeno, desde la ermita de Sant Cristòfol y el Castillo de las Trescientas Torres, respectivamente.

Todos los municipios habilitados deberán activar sus planes municipales de emergencia y constituir un Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) preventivo para mantener la comunicación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y el resto de organismos implicados.

El dispositivo incluirá refuerzos del servicio 1·1·2, Bomberos Forestales, Protección Civil y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, además de la colaboración de las policías locales. La Generalitat también activará el Plan Territorial de Emergencias y elevará el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales durante la jornada del eclipse. El conseller ha recordado que varios parques naturales permanecerán cerrados para reducir riesgos y ha recomendado observar el eclipse desde zonas urbanas o puntos oficiales habilitados, evitando áreas forestales y usos de los dispositivos móviles que puedan saturar las comunicaciones.