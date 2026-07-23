Cuándo bajarán las temperaturas: la ola de calor se despide con hasta 44 grados en estas provincias

España afronta la recta final de su tercera ola de calor del verano, que alcanzará su punto álgido este jueves poniendo en riesgo a casi todo el país. Las altas temperaturas obligarán a activar alertas en casi todas las provincias, con avisos de nivel rojo por riesgo extremo en varias regiones del este peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que los avisos amarillos y naranjas cubrirán gran parte de la península. La situación más crítica se vivirá en la Región de Murcia, donde los termómetros llegarán a alcanzar máximas de hasta 44 °C, y en la Comunitat Valenciana, con registros de hasta 42 °C.

En la provincia de Alicante, la AEMET advierte de la posibilidad de tormentas muy fuertes en las costas con rachas de viento intensas.

Este aumento térmico será especialmente acusado en regiones del mediterráneo, con subidas de hasta diez grados en áreas del interior de Tarragona, Castellón y Almería, tras una jornada de miércoles que ya dejó valores superiores a los 40-42 °C.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Este jueves será el último día de esta ola de calor, ya que a partir del viernes entrará una masa de aire fresca por el noroeste peninsular que irá avanzando y suavizando las temperaturas por el interior del país a lo largo del fin de semana, según informa El Tiempo.

Por tanto, las temperaturas irán dando tregua de manera progresiva. El viernes se prevé un descenso casi generalizado, aunque continuará siendo una jornada bastante cálida, especialmente en el este peninsular.

Durante el fin de semana las temperaturas serán menos extremas, incluso se podrán situar por debajo de lo habitual a estas alturas del año, principalmente en zonas de la vertiente atlántica y el interior peninsular. Desgraciadamente, esta tregua será fugaz, ya que el lunes volverán a intensificarse.