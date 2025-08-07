La cruz del Aneto vuelve a casa: ya está en los Pirineos después de su restauración

El aneto, el pico más alto de los Pirineos y el segundo más grande de la península ibérica, recupera casi dos años después su corona. La cruz del Aneto fue retirada en 2023 porque necesitaba una restauración importante después de casi 72 años en la cima. Este símbolo se encontraba algo torcido y bastante deteriorado, lo que suponía un riesgo para los montañeros, ahora ha vuelto a la montaña en una operación aérea coordinada por la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Benasque.

La operación tuvo lugar este miércoles a las seis de la mañana con la salida del equipo de colocación hacia el Aneto en helicóptero. El operativo había sufrido demoras y retrasos durante varias semanas, ya que no se daban las condiciones de seguridad necesarias para ello, el principal problema era la nieve acumulada en la cima, lo que hacía que su emplazamiento fue peligroso, pero tampoco ayudaban ni el viento ni la meteorología.

Ha sido una hora después, a las siete de la mañana, cuando el equipo ya estaba en el Aneto esperando a que la Guardia Civil llegase con la cruz, de alrededor de 100 kilos y más de tres metros de altura. Tras la restauración y el nuevo anclaje, se espera que aguante más tiempo que antes.

¿Qué representa la cruz del Aneto?

La cruz fue colocada en 1951 a los 3.404 metros de altitud que tiene el pico. Los encargados fueron Club Excursionista de Cataluña con la colaboración de un numeroso grupo de montañeros, celebraban el 75 aniversario de su club, a partir de entonces y hasta 2023, los senderistas que se atrevían a escalar el pico, no desaprovechaban la oportunidad de hacerse una foto con la estructura de casi 100 kilos.

Una necesaria restauración

La cruz ya estaba muy desgastada tras más de 70 años a la intemperie recibiendo a los senderistas que se le subían encima. El encargado de la restauración ha sido el herrero Miguel Ángel Plaza, de Villanova, quien tardó a penas un año en completar el trabajo.

Después de finalizar las labores de restauración, la cruz estuvo expuesta durante el verano de 2024 en el Palacio de los Condes de Ribagorza, en Benasque. Desde la Guardia Civil le han dado gran importancia a esta intervención, la cual forma parte de su compromiso con la protección del patrimonio, para ellos, "homenajea la tradición, la fe y el respeto a la montaña".