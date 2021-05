Coronavirus en España, restricciones, vacunación en Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia y últimas noticias hoy

Bruselas reclama a AstraZeneca 10 euros diarios de compensación por dosis y día de retraso

La Unión Europea reclamará a AstraZeneca una compensación de 10 euros por día de retraso a partir de julio en cada dosis comprometida, una cantidad que podría alcanzar los 200 millones diarios, según indicó este miércoles la defensa de la Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea en el juicio contra el laboratorio.

La Comisión solicitará, además, una penalización de al menos 10 millones de euros al laboratorio que distribuye la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, según dijo en el tribunal francófono de primera instancia de Bruselas el abogado Rafaël Jafferali, que representa a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE.

Esa reclamación, no obstante, no se efectuará en este juicio con carácter de urgencia, sino que se trasladará a otro proceso, con carácter ordinario, cuya primera vista está programada en septiembre. El veredicto no se producirá antes de 2022.