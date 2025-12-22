Condenado el 'Pelicot español' a ocho años de prisión por abusar de su esposa durante más de seis años

Un tribunal alemán ha condenado a un hombre de nacionalidad española a ocho años y medio de prisión por abusar sexualmente de su esposa de forma continuada durante más de seis años, tras drogarla, violarla y grabar las agresiones sin su consentimiento. El caso ha sido bautizado mediáticamente como el del "Pelicot español" por sus similitudes con el conocido proceso judicial francés.

La sentencia ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Aquisgrán, que considera probado que el acusado aprovechó la relación de confianza con su pareja para administrarle sustancias que la dejaban inconsciente, lo que facilitaba los abusos. Los hechos se produjeron entre 2018 y 2024. El fallo no es firme y puede ser recurrido.

Además de los delitos de violación con agravantes, el tribunal ha condenado al acusado por lesiones personales graves y vulneración de la intimidad, al haber grabado las agresiones y difundido posteriormente los vídeos a través de internet sin conocimiento ni consentimiento de la víctima.

El tribunal encontró al hombre, identificado como Fernando P., culpable de violación, lesiones personales graves y de atentar contra la esfera personal de su mujer con las imágenes. Las investigaciones se iniciaron, según el tribunal, por las informaciones que proporcionó un periodista a la Oficina Federal de lo Criminal (BKA). La fiscalía había pedido una condena de 10 años y la defensa de ocho. El hombre de 61 años, que puso a su mujer bajo el influjo de barbitúricos, la violó, filmó las escenas de violación y las subió a internet.

La investigación se inició tras una denuncia que llegó a la Oficina Federal de la Policía Criminal alemana, lo que permitió destapar un patrón de abusos prolongado en el tiempo. La fiscalía había solicitado una pena superior, mientras que la defensa pidió una condena menor, fijándose finalmente en más de ocho años de cárcel.

Semejanzas con el caso Dominique Pelicot

El caso ha generado un notable impacto en la opinión pública por su semejanza con el proceso seguido en Francia contra Dominique Pelicot, condenado en 2024 a 20 años de prisión por drogar y permitir la violación reiterada de su esposa. Junto a Dominique Pelicot, otros 50 hombres fueron condenados a penas de cárcel.