Gisèle Pelicot vuelve a juicio un año después: se enfrenta a uno de los violadores tras recurrir el fallo

Hace justo un año, Gisèle Pelicot se sentó por primera vez ante un tribunal francés para enfrentarse a medio centenar de hombres desconocidos. Todos estaban acusados de haberla violado mientras permanecía inconsciente, drogada por su propio marido, Dominique Pelicot, quien los reclutaba a través de internet y también participaba en las agresiones. En diciembre, la justicia francesa dictó una sentencia histórica: los 51 fueron condenados a entre tres y veinte años de prisión por violación o agresión sexual.

Convertida desde entonces en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual, Gisèle Pelicot vuelve este lunes a los juzgados, esta vez en Nimes, para un nuevo proceso contra un único acusado: Husamettin D., de 44 años, el único de los condenados que ha mantenido su recurso.

De los 17 que inicialmente recurrieron, todos salvo él acabaron retirando su apelación en los últimos meses, conscientes del riesgo de recibir una pena mayor al ser ahora un jurado popular quien decida. Aunque Husamettin, casado y con un hijo, fue condenado a nueve años de cárcel, aunque no ingresó de inmediato en prisión por motivos de salud.

La víctima, hoy con 72 años, ha confirmado que estará presente durante todo el juicio, según ha explicado uno de sus abogados, Antoine Camus. "Está decidida a llegar hasta el final", afirma. A diferencia del macroproceso celebrado en Aviñón, que se prolongó tres meses y medio, esta vista durará entre tres y cuatro días. Pelicot declarará el miércoles para relatar, una vez más, los abusos sufridos, ocurridos mientras estaba bajo los efectos del Lorazepam que su marido le administraba sin su conocimiento.

"Mi clienta quiere que se reconozca que los actos cometidos por este acusado fueron una violación, y que no hay ningún misterio ni engaño divino detrás de ello", subraya el letrado Camus.

Dominique Pelicot, condenado a 20 años, la pena máxima, también comparecerá esta semana, aunque lo hará como testigo. Cumple condena en régimen de aislamiento en una prisión del sur de Francia y no recurrió la sentencia.

Gisele Pelicot junto a sus abogados hace declaraciones ante la prensa después de conocer la sentencia contra sus agresores | EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Nueve años de violaciones

Los hechos que se juzgan con este acusado en concreto ocurrieron la noche del 28 de junio de 2019 y fueron grabados por Dominique Pelicot, su marido. En esas imágenes, vistas durante el juicio de Aviñón, se aprecia que la víctima está inconsciente. Pese a ello, el acusado negó haber cometido una violación y alegó que el marido le aseguró que se trataba de una relación consentida a tres. "No puedo considerarme un violador, es demasiado para mí", llegó a decir durante su declaración.

Pero no fue solo una noche, fueron nueve años. Entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot drogó sistemáticamente a su esposa con ansiolíticos para violarla y ofrecerla a otros hombres, a quienes contactaba mediante una página web ya clausurada. El caso salió a la luz por casualidad, cuando él fue detenido por grabar con su móvil a mujeres en un supermercado cercano a su casa, en Mazan (sur de Francia). En su teléfono, los investigadores hallaron miles de vídeos y fotografías de las agresiones.

El juicio de Aviñón marcó un antes y un después. Pelicot pidió que las audiencias fueran públicas, y su testimonio conmovió a toda Francia. De víctima pasó a ser considerada una heroína, ovacionada cada día a las puertas del tribunal. Su lucha inspiró el lema que repitió a lo largo del proceso: "La vergüenza debe cambiar de bando".

Ha recibido múltiples reconocimientos, incluida la Legión de Honor, y prepara la publicación de sus memorias 'Un himno a la vida', que verá la luz en febrero y será traducida a varios idiomas.

Su caso también ha tenido impacto legislativo, porque el Parlamento francés ha aprobado incorporar de forma explícita el concepto de consentimiento en la definición de violación, una modificación que se inscribirá en el Código Penal una vez validada por la comisión mixta parlamentaria.