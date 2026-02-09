Cinco bebés hospitalizados en España tras consumir leche contaminada con una toxina

La agencia española de seguridad alimentaria lleva semanas emitiendo alertas de retirada de fórmulas infantiles procedentes de Irlanda y Francia por la posible presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria bacillus cereus, que provoca cuadros de vómitos, diarreas y gastroenteritis, pero no se habían notificado casos positivos en España.

El último boletín Europeo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) explica que la alerta es en toda Europa y que se han producido efectos en bebés en Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido y España.

En nuestro país se notificaron en diciembre, antes de la retirada de los productos, ocho casos con vómitos, todos con antecedentes de consumo de un producto potencialmente afectado, cinco de los cuales requirieron hospitalización. Ninguno de los casos, sin embargo, ha sido confirmado por laboratorio. Y todos los niños están bien y en casa.

El ECDC ha señalado también que, aunque se recibieron notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación de causalidad entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados.

Los efectos más graves, a priori, se han detectado en Francia, con 11 bebés hospitalizados, todos dados de alta, pero sí se han notificado dos muertes infantiles inexplicables en dos bebés que consumieron la fórmula retirada del mercado, explica el ECDC, que añade que no se ha establecido hasta el momento una relación entre la fórmula consumida y las enfermedades o muertes notificadas.

Retirada preventiva de diferentes productos

Previamente, el centro europeo ya había informado de la retirada preventiva de diferentes productos de nutrición infantil en varios países, entre ellos España. Las mismas se iniciaron en el mes de diciembre del pasado año y han afectado a distintas marcas comerciales.

Tras ello, las mencionadas medidas han continuado, ya que los análisis llevados a cabo hasta ahora han identificado que el ingrediente contaminado es el aceite de ácido araquidónico (ARA), que es un suplemento de omega 6.

Las fórmulas sospechosas de contener la bacteria están retiradas del mercado.