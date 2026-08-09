Una carcasa de un castillo de fuegos artificiales causa varios heridos en la playa de Altea

Veintisiete personas han resultado heridas esta madrugada durante la celebración del espectáculo pirotécnico Castell de l'Olla de Altea, en Alicante, después de que una de las carcasas del castillo de fuegos artificiales se desviara de su trayectoria e impactara en la zona de la playa donde se encontraba parte del público.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana, entre los heridos se encuentran un hombre de 55 años y una mujer de 24 con quemaduras. Ambos fueron atendidos y trasladados en un Servicio Vital Básico (SVB) desde el centro de salud de Altea hasta el Hospital de la Marina Baixa, en Villajoyosa.

Además, un joven de 19 años sufrió contusiones y fue trasladado también con un Servicio Vital Básico al Hospital IMED.

En estos momentos, solo una persona permanece ingresada por quemaduras, mientras que el resto de los heridos ya ha recibido el alta, según han informado fuentes de la Cofradía Castell de l'Olla.

La cofradía lamenta lo ocurrido

El presidente de la Cofradía Castell de l'Olla, José Pérez, ha explicado a EFE que el incidente se produjo cuando una de las carcasas del espectáculo pirotécnico "llegó más lejos de lo que tenía previsto e impactó en el arenal de la playa", donde numerosas personas estaban viendo el espectáculo.

Según Pérez, en ese momento se produjo una salida en avalancha de parte del público, lo que provocó que varias personas tropezaran con las piedras de la playa y resultaran heridas.

La Cofradía Castell de l'Olla ha lamentado el incidente, ha trasladado sus deseos de pronta recuperación a los heridos y ha agradecido la actuación de los servicios de emergencia y de los equipos sanitarios que participaron en la atención y traslado de los afectados.

Asimismo, fuentes de la Cofradía han destacado el funcionamiento del dispositivo de seguridad organizado para el evento, que permitió que, según aseguran, en apenas 45 segundos hubiera cuatro ambulancias en la zona y otras cuatro se desplazaran tres minutos después.