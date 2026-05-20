La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega), un depósito subterráneo que alberga más de 1,3 millones de semillas de cultivo de 6.300 especies de todo el mundo para salvaguardar la biodiversidad y la alimentación, ha obtenido este miércoles el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

Con capacidad para almacenar 4,5 millones de muestras de semillas, la Bóveda Global no es un banco genético al que puedan recurrir investigadores, sino que sirve para que los que hay repartidos por todo el mundo puedan depositar en él muestras de sus colecciones y poder recuperar las semillas en el caso de que las pierdan a causa de alguna catástrofe natural o provocada por el hombre.

Para el jurado que ha fallado el galardón en Oviedo, este proyecto liderado por Noruega e impulsado por un "modelo de multilateralismo eficaz" reúne la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales en torno al objetivo común de "garantizar la base genética de los sistemas alimentarios".

Según recoge el acta del jurado, que ha otorgado este premio por unanimidad de sus quince miembros, debe valorarse "la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras".

A prueba de terremotos, bombas, erupciones volcánicas o cualquier otro desastre

La utilidad de esta instalación, el mayor banco de semillas del mundo, se vio por primera vez en 2015, cuando el Centro Internacional de Investigación Agraria en Áreas Desérticas, situado en Siria, perdió la mayoría de las 150.000 muestras de cereales, alimentos y piensos de cien países por culpa de la guerra y tuvo que recurrir a las que había depositado en la Bóveda Global para poder replicarlas.

Inaugurado en 2008, este almacén fue construido por el Gobierno noruego en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, a prueba de terremotos, bombas, erupciones volcánicas o cualquier otro desastre, por lo que popularmente es conocida como la 'cámara del fin del mundo' o 'Arca de Noé'.

A 130 metros sobre el nivel del mar, para que no acabe bajo el agua en el caso de que todas las masas de hielo del planeta se derritiesen, más de mil metros cuadrados repartidos en tres plantas albergan las semillas a 18 grados bajo cero, aunque en caso de fallo eléctrico podrían conservarse durante cientos de años gracias a que, al estar situado en el Círculo Polar Ártico, se mantendría la temperatura de forma natural por debajo de los cero grados.

Las semillas, en su mayoría variedades de arroz, trigo y cebada, se almacenan de forma gratuita y la propiedad se mantiene en manos del depositante, que es el único que puede solicitar su devolución.

Actualmente, 129 instituciones y gobiernos han depositado semillas en esta 'Arca de Noé' en la que dos tercios de sus depósitos provienen de los centros de investigación del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, de centros de investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo; de Investigación Agrícola en Zonas Áridas y de Agricultura Tropical.

Estados Unidos, Alemania, Canadá y Países Bajos son los países que han hecho más aportaciones a este centro, en el que España también ha depositado distintas variedad de semillas, las últimas de ellas de olivos.

A este premio, cuarto en fallarse en esta edición entre los ocho que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, se habían presentado 32 candidaturas.

La semana pasada se decidió el de Investigación Científica y Técnica, que obtuvieron los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

Con anterioridad, la productora de animación japonesa Studio Ghibli fue galardonada con el Premio de Comunicación y Humanidades, y la cantante estadounidense Patti Smith fue distinguida con el de las Artes.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.