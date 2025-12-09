Borja Sémper reaparece en redes sociales para dar buenas noticias: "Poco a poco recupero ánimo"

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha realizado una publicación en sus redes sociales en la que comunica que ha finalizado positivamente su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. "De momento todo va bien", ha afirmado el político, que da parte de los avances tras cuatro meses sin quimioterapia "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas"

Hace unas semanas su mujer, la actriz Bárbara Goenaga, había trasladado un mensaje de tranquilidad ante los mensajes de ánimo y preocupación por el estado de salud de Sémper. "Está todo prácticamente ya perfecto, así que pronto saldrá con su pelazo otra vez y volveremos a la normalidad" dijo entonces.

Entrevista en Más de uno

El político vasco comunicó en el mes de junio que le habían detectado un tipo de tumor en una inspección rutinaria. A los pocos días, Carlos Alsina lo entrevistó en Más de uno, donde explicó la justificación detrás de hacer pública su enfermedad. "Antes de que lo cuente otro, es mejor adelantarse, contarlo con naturalidad y quitarle drama, quitarle hierro" afirmó entonces.

En la misma entrevista aseguró que en ese momento le resultaba muy complicado abordar el futuro, "proyectarme a X años vista". Según Sémper el cáncer provoca que "cambies la dimensión del tiempo. Te lleva a decir, vamos a vivir el día a día". Ha destacado el papel de la salud mental y del apoyo psicológico, al que no descartaba acudir si era necesario, porque "a veces necesitamos un apoyo de los profesionales que han estudiado sobre ello. Está en perspectiva echar mano de apoyo psicológico cuando sea necesario".

Apoyo público

Cuando realizó el anuncio, multitud de políticos y personalidades mostraron públicamente su cariño hacia Sémper. También aquellos situados en las antípodas ideológicas, como Gabriel Rufián, que se refirió a él como un amigo en un mensaje de apoyo en la redes sociales, o el entrenador de la Selección Española de Fútbol, Luis de la Fuente, quien le llamó personalmente.

La última aparición pública del portavoz del PP fue a principios del pasado mes de septiembre, cuando asistió a una reunión del Comité de Dirección del partido en Aranjuez con motivo del inicio del curso político.