La mujer de Borja Sémper da buenas noticias sobre su estado de salud: "Pronto saldrá con su pelazo y volveremos a la normalidad"

Han pasado ya varios meses desde que Borja Sémper diera un paso al lado en su vida política después de anunciar que le habían detectado un tumor cancerígeno y, aunque el propio Sémper anunció en julio que las expectativas médicas de curación eran "razonables", desde entonces no ha trascendido prácticamente nada ni de su tratamiento ni de su proceso de recuperación.

La última aparición pública del portavoz del PP fue a principios del pasado mes de septiembre, cuando asistió a una reunión del Comité de Dirección del partido en Aranjuez con motivo del inicio del curso político.

En las últimas horas, muchas personas se han preguntado por su estado de salud y han enviado mensajes de apoyo al político después de que Gabriel Rufián (ERC) le mandara también un mensaje este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

"Un abrazo y mucha fuerza, amigo", dijo el portavoz de ERC, lo que ha llevado a mucha gente a preocuparse por su estado de salud después de varias semanas sin saber nada de él.

Nada más lejos de la realidad, pues su mujer, la actriz Bárbara Goenaga, ha publicado este jueves un vídeo en su cuenta de Instagram en la que asegura que la recuperación de Sémper "va muy bien".

"Me está dando un poquito de apuro hacer este vídeo, pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, apoyo y preocupación (…) La verdad es que no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja. La realidad es que va muy bien", ha explicado Goenaga.

La actriz ha revelado, además, que la quimioterapia ha sido "durísima" y que ese ha sido el motivo por el que no se ha dejado ver en público. "Está todo prácticamente ya perfecto, así que pronto saldrá con su pelazo otra vez y volveremos a la normalidad", ha concluido.