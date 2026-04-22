El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas de las zonas de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Madrid no va a devolver el dinero de las multas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que anula parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible porque, según la jurisprudencia, no tiene efecto retroactivo.

En palabras de la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, hay "una nueva ordenanza aprobada que está en vigor y en pleno funcionamiento", ha aseverado, al tiempo que ha defendido que "no tiene efecto retroactivo una posible sentencia posterior más allá de los recursos que se pudieran presentar".

Vox va a pedir que se devuelvan las multas

Esta noticia llega después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba parcialmente la normativa conocida como 'Madrid 360'.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha anunciado que presentará en el Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución de esas multas.

Así las cosas, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reiterado en que ese dinero no será devuelto "porque las multas se impusieron bajo un marco normativo que estaba vigente".

Un nuevo marco normativo desde el 6 de abril

Sobre las sanciones recurridas que se interpusieron bajo la anterior ordenanza y que afectan exclusivamente a las ZBE de Plaza Elíptica y Centro, desde el Ayuntamiento han dicho que se está "a lo que diga la asesoría jurídica a este respecto". "Lo que se está valorando por parte del Servicio Jurídico del Ayuntamiento es que aquellas multas que se han impuesto bajo la antigua normativa, una vez que se dictó la sentencia del TSJM, hay que tramitarlas o no", ha añadido.

En resumen, el Ayuntamiento mantiene el funcionamiento de todas sus BZE ya que desarrolló una nueva Ordenanza donde se subsanaron las apreciaciones de la sentencia del TSJM. Madrid está aplicando este marco normativo desde el 6 de abril permitiendo que las ZBE sigan funcionando como hasta ahora.