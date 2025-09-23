Así serán los nuevos exámenes de conducir de la DGT: los cambios que llegan en octubre

Los alumnos que a partir de octubre se sometan a la prueba teórica del examen de conducir de la Dirección General de Tráfico (DGT) van a ser los primeros en experimentar cambios en el modelo de examen, después de las reformas anunciadas por el propio organismo.

El objetivo es que los alumnos se adapten a las nuevas realidades y fomentar, no solo su memoria, sino su capacidad de análisis y toma de decisiones. Por eso, además de las clásicas preguntas tipo test, el nuevo examen teórico de la DGT incluirá imágenes en movimiento y vídeos sobre situaciones que se viven a diario en las carreteras. El máximo de tres errores se mantiene.

Hasta ahora, el examen teórico de conducir consistía en 30 preguntas tipo test que el alumno podía aprenderse memorizándolas, repitiendo los mismos test una y otra vez, un método de estudio carente de reflexión. La DGT quiere acabar con esa forma de preparación y busca que los alumnos aprendan de una manera más consciente.

Los cambios entrarán en vigor de manera progresiva

Si bien, estos cambios se irán introduciendo de manera progresiva. A partir del 1 de octubre, el examen teórico de conducir incluirá las nuevas señales que se aprobaron en verano, entre las que se incluyen las referentes a patinetes, estaciones de servicio exclusivas para vehículos eléctricos o cualquier aspecto relacionado con el género de las personas que aparecen.

Ya en 2026 será obligatorio incluir en el examen las imágenes en movimiento y los vídeos cortos basados en situaciones reales. Según el director de la DGT, Pere Navarro, la incorporación de este tipo de ejercicios servirá para que los futuros conductores vivan de primera mano ciertas situaciones en vez de aprendérselas de memoria.

Una forma similar a la de Francia y Reino Unido

Es por ello que, aunque España es uno de los mejores países a nivel de seguridad vial -dicho por el propio Navarro-, todavía mueren muchas personas en accidentes, por lo que hay que reforzar esa seguridad desde los primeros momentos en que una persona se sienta al volante.

Con estos cambios, España sigue los pasos de Alemania, Francia y Reino Unido, países en los que ya se implementa esta manera de examen. El país germano emplea un cuestionario digital de más de 1.000 preguntas posibles y animaciones que simulan diferentes escenarios. En el país galo, por su parte, el examen teórico es en formato digital empleando imágenes y vídeos. En Reino Unido, la prueba se basa en el Hazard Perception Test, que emplea vídeos interactivos para que el alumno se adapte a las situaciones.

Estos cambios van a obligar a que las autoescuelas se adapten y cambien sus materiales y formas de enseñanza, lo que requerirá de un tiempo, pero es un cambio necesario, tal y como han explicado los expertos de Pyramid Consulting.