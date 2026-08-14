Arranca la última operación salida del verano: la DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos

Este sábado 15 de agosto se celebra la festividad de la Asunción de la Virgen María, uno de los festivos nacionales del verano con el que arranca la tercera y última gran operación salida de la temporada estival.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes 14 de agosto a las 15:00 horas una Operación Especial que se prolongará hasta las 24:00 horas del domingo 16 de agosto, periodo en el que prevé un total de 5.610.000 desplazamientos.

También detalla que durante estos tres días se producirán trayectos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras del país. A los viajes habituales de cambio de quincena se sumarán las salidas hacia zonas de litoral, playas y segundas residencias.

Además, la coincidencia con las fiestas patronales de numerosas localidades incrementará notablemente la circulación nocturna y de corta distancia en la Red principal de carreteras y especialmente en la red secundaria.

Las peores horas para viajar

La DGT señala que la franja más desfavorable para conducir este viernes se concentrará entre las 15:00 y las 24:00 horas, periodo en el que se espera un incremento progresivo del tráfico en las salidas de los grandes núcleos urbanos.

El sábado continuará el tráfico de salida, principalmente entre las 8:00 y las 15:00 horas. Por su parte, el domingo 16 la situación cambiará de sentido: el momento más complicado llegará por la tarde, entre las 17:00 y las 24:00 horas, coincidiendo con el retorno masivo a las ciudades.

Desde la DGT insisten en extremar la precaución tras un fin de semana trágico que se cobró 19 fallecidos en las carreteras españolas. Por tanto, instan a evitar el consumo de alcohol y drogas al volante y recuerda que "es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera".

Medidas especiales y despliegue de vigilancia

Para cubrir el alto volumen de tráfico, la DGT desplegará a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico, equipos de mantenimiento de vía y servicios de emergencia.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia desde el aire y vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.