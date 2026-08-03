La lista negra de los radares que más recaudan en España: dónde están y cuánto dinero generan

Con el mes de agosto ya encaminado, los conductores centran su atención en los múltiples radares de velocidad instalados por la DGT en las carreteras españolas. El foco se pone especialmente sobre algunos dispositivos que se han convertido en auténticos quebraderos de cabeza por el elevado número de multas que registran cada año. Valencia, Madrid, Málaga, Cádiz o Alicante albergan varios de los radares más activos del país.

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) volvieron a disparar su recaudación en 2025. Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los dispositivos de velocidad de la DGT ingresaron 246,8 millones de euros, un 14% más que el año anterior.

Además, solo 50 radares concentraron cerca de 1,34 millones de denuncias, una cifra que representa una parte muy importante de todas las sanciones impuestas por exceso de velocidad en España.

El radar que más multas pone de España está en Valencia

El radar más sancionador del país se encuentra en el kilómetro 326 de la autovía A-7, en la provincia de Valencia. Este dispositivo formuló 90.766 denuncias durante el último ejercicio, situándose como el líder absoluto del ranking nacional. Le sigue el radar ubicado en el kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante, con 72.557 multas.

Entre los dispositivos más activos también destacan el radar del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el situado en el kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, que acumuló 45.050 denuncias, una media de 123 sanciones al día.

Por su parte, la M-40 de Madrid coloca dos radares en el top 10 nacional: el del km 20 registró 43.500 denuncias y el del km 52 otras 31.175. Destaca también el de TF-2 (km 1, Santa Cruz de Tenerife), quien protagoniza uno de los mayores incrementos del país, al pasar de 1.358 a 49.641 denuncias en solo un año.

La concentración de multas en un número reducido de radares ha reabierto el debate sobre si estos dispositivos cumplen principalmente una función preventiva o si se han convertido en una importante fuente de ingresos para las administraciones.

Más de 246 millones de euros en un año y críticas por el modelo

La recaudación obtenida por los radares de velocidad alcanzó un récord de 246,8 millones de euros en 2025. Según AEA, el incremento no se explica únicamente por un aumento de las infracciones, sino también por la puesta en funcionamiento de nuevos dispositivos de control en las carreteras españolas.

Desde la asociación de conductores recuerdan que las sanciones por exceso de velocidad ya representan el 41,5% de todos los ingresos obtenidos por multas de tráfico. Por ello, su presidente, Mario Arnaldo, considera que la DGT debería replantear la ubicación de algunos radares, ya que muchos de los más activos se encuentran en autopistas y autovías, mientras que la mayoría de los accidentes con víctimas se producen en carreteras convencionales.

Mientras continúa el debate, los datos reflejan una realidad incontestable: medio centenar de radares concentran buena parte de las multas de velocidad en España y han contribuido a que la DGT alcance una de las mayores cifras de recaudación de su historia.