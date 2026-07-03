Arranca la Operación Verano de la DGT: más de cien millones de desplazamientos con obras y la baliza v-16 como protagonista

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estimado este viernes que se producirán más de 104 millones de desplazamientos por carretera durante la Operación Verano 2026, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto. De estos movimientos, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones lo harán en el de agosto, lo que significará un aumento del 3,7% en comparación con el año pasado.

Esta Operación Verano estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales, siendo la primera de ellas la de este fin de semana, que comprende desde este viernes 3 de julio hasta el domingo 5 de julio.

Una Operación Verano marcada por la presencia de obras

Estos desplazamientos vendrán marcados por las posibles afecciones a la circulación a causa de los numerosos trabajos de mejora registrados en la red vial, especialmente en varias carreteras de la Comunidad de Madrid. Concretamente, se producirán cortes y desvíos en la M-50, la A-4, la A-5 y la A-6.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene previsto llevar a cabo durante julio y agosto obras de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento en ambas calzadas de la autopista M-50, entre los puntos kilométricos 17,0 y 45,9.

Los cortes se ejecutarán en diferentes fases: primero en la calzada derecha (del 6 al 24 de julio), después en la izquierda (del 27 de julio al 14 de agosto) y, por último, en el tramo comprendido entre la M-45 y la A-2 (del 17 al 28 de agosto). En esta misma línea, para este verano está prevista la finalización de los trabajos que se han venido realizando durante los periodos estivales anteriores en el tramo de la M-50 situado entre los kilómetros 46,0 y 55,0.

Una gran protagonista: la baliza V-16

Este es el primer verano en el que es obligatorio llevar la baliza V-16 conectada para preseñalizar incidencias en carretera. Este dispositivo es obligatorio para turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías. El hecho de no cumplir con esta normativa conlleva una sanción económica para el conductor.

La DGT destaca que, desde su implantación obligatoria, las incidencias registradas en vías interurbanas se han gestionado de forma más eficiente. Asimismo, Tráfico recuerda que se trata de un dispositivo especialmente útil y accesible para personas con discapacidad, ya que evita tener que salir del vehículo para colocar los antiguos triángulos de emergencia.