El arquitecto del Santiago Bernabéu pone fecha al fin del problema con el ruido: "Aproximadamente dos meses"

Es el gran problema del nuevo estadio blanco. Tras los primeros grandes conciertos (Taylor Swift, Duki o Manuel Carrasco) llegaron las denuncias por el exceso de ruido y la cancelación de otros eventos.

El arquitecto Josep Ribas, responsable del rediseño del estadio Santiago Bernabéu, ha anunciado en el programa 'Tot es mou' de '3Cat' que los problemas acústicos en el recinto quedarán resueltos "en aproximadamente dos meses". Según ha explicado, la solución está en manos de "la mejor empresa de acústica del mundo", lo que permitirá cerrar definitivamente uno de los últimos flecos pendientes tras la gran reforma del estadio.

Una fachada futurista y un estadio preparado para todo

Ribas, del estudio Ribas & Ribas, explica cómo se tuvieron que enfrentar a modernizar por completo la fachada del estadio, que no se había renovado en 70 años. "Hubo un concurso internacional, planteamos una fachada que envolvía el edificio con láminas de acero inoxidable que a su vez tenía que ventilar, poder transmitir partidos hacia fuera y cumplir los requisitos de bomberos", explica el arquitecto sobre la complejidad técnica del diseño.

La nueva envolvente del Bernabéu no solo cumple una función estética, sino que convierte al recinto en un espacio multifuncional y tecnológicamente avanzado. "El estadio tiene que estar disponible 365 días al año porque si no no será rentable", apunta Ribas, que habla de un espacio preparado para "cualquier tipo de espectáculo", desde partidos de fútbol hasta grandes conciertos y eventos corporativos.

"La obra ya está finalizada y estoy muy satisfecho"

Ribas asegura que la obra principal está concluida y solo restan detalles técnicos. "La obra ya está finalizada y estoy muy satisfecho, más allá del problema de los aparcamientos, que es una cosa urbana. Quedan detalles, el tema del mapping y lo del ruido, que está en vías de solucionarse", explica.

El arquitecto insiste en que el problema acústico tiene los días contados: "El ruido está previsto que quede resuelto dentro de aproximadamente dos meses. Yo no puedo explicarlo en profundidad porque no lo resolvemos nosotros, pero lo está resolviendo la mejor empresa de acústica del mundo". Con este calendario, el estadio podría estar plenamente preparado para acoger grandes conciertos y eventos a finales de 2025 o comienzos de 2026, si se cumplen las expectativas de Ribas.

El Bernabéu estrena su nuevo espacio comercial

Lo que ya está listo es el Bernabéu Market, el nuevo mercado gastronómico del estadio, que abre sus puertas el próximo 4 de noviembre. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados y capacidad para 1.000 comensales, el espacio reunirá 17 restaurantes y tiendas gourmet —que se ampliarán a 20 en las próximas semanas— bajo la puerta 45, junto a la Plaza de los Sagrados Corazones.

El proyecto supone una inversión inicial de ocho millones de euros y una concesión de diez años con el Real Madrid.