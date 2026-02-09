Armando del Rey, único superviviente de un grupo de pioneros de salto base en España: "Éramos unos privilegiados"

Armando del Rey ha visitado los estudios de Onda Cero para participar en Más de uno, donde ha repasado su historia personal y la de su grupo de amigos, relatada en la película 'La Fiera'.

La cinta narra la trayectoria de cinco amigos unidos por una misma pasión: el salto base. El grupo estaba formado por el propio Armando del Rey, campeón de salto; el chef Darío Barrio; el alpinista Carlos Suárez; el presentador de televisión Álvaro Bultó; y el hostelero Manolo Chana. La película recrea sus historias a través de un reparto encabezado por Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas, David Marcé y José Manuel Poga.

La tragedia marcó el destino de este grupo de amigos. El primero en fallecer fue Manolo Chana, que murió en 2010 en Toledo tras fallar su paracaídas durante un salto. Tres años después, Álvaro Bultó perdió la vida en los Alpes suizos mientras practicaba wingsuit. Pese a estas pérdidas, Del Rey, Barrio y Suárez continuaron saltando hasta que en 2014 Darío Barrio murió en Jaén tras un error de cálculo durante un salto con el que pretendía rendir homenaje a Bultó. El golpe definitivo llegó con la muerte de Carlos Suárez, fallecido el pasado mes de abril durante el rodaje de la propia película, cuando su dispositivo no se abrió.

Durante la entrevista, Armando del Rey ha reconocido que sigue marcado por esas pérdidas, aunque asegura que el salto base le ha permitido vivir con intensidad. Mientras algunos miembros del grupo, como Santi y Toni, se dedicaban profesionalmente a esta disciplina, para otros era una afición que terminó convirtiéndose en una forma de vida. Según ha relatado, la exposición a situaciones extremas generó entre ellos un vínculo muy fuerte.

Más que una película de deportes

Sobre el resultado final de 'La Fiera', del Rey ha asegurado haberse sorprendido positivamente. Según ha explicado, la película trasciende el ámbito deportivo y lanza un mensaje sobre la manera de afrontar la vida: disfrutar cada momento y encontrar la felicidad también en las pasiones personales, algo que, en su opinión, influye de forma directa en el trabajo, la familia y el día a día.

No es una película de deportes, sino que tiene un mensaje de cómo hay que vivir la vida, cómo hay que disfrutarla

"No es una película de deportes, sino que tiene un mensaje de cómo hay que vivir la vida, cómo hay que disfrutarla, tenemos que saborear cada segundo de nuestra vida" ha asegurado Armando. "Eramos unos privilegiados" ha finalizado afirmando al recordar sus experiencias en el Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo, en el Polo Norte o sobre el volcán de la Palma.

También explicó el significado del propio término BASE, un acrónimo en inglés que hace referencia a los lugares desde los que se practica esta disciplina: Building (edificio), Antenna (antena), Span (arcos de puentes) y Earth (tierra, en alusión a acantilados). Por ello, saltar desde una aeronave no se considera salto base en sentido estricto. Del Rey también destacó que el traje de alas utilizado en esta modalidad está inspirado en la piel de las ardillas voladoras y explicó que su contacto con este deporte comenzó a través del paracaidismo.