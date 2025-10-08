Los alumnos que tendrán la matrícula gratis de FP en Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este miércoles una modificación del catálogo de precios públicos de cara al curso 2026-2027, por el cual los alumnos que accedan los estudios de Grado Superior de Formación Profesional (FP) con calificaciones de 9, 10, o matrícula de honor contarán con inscripción gratuita. Del mismo modo, aquellos que hayan obtenido notas de 7 u 8 obtendrán un descuento del 50% por lo que solo tendrán que pagar 200 de los 400 euros en los que está fijada la matrícula.

La intención de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades con esta medida es la de premiar la excelencia académica y reforzar la igualdad en el acceso a la formación, según le han avanzado fuentes de esta institución a Europa Press.

Del mismo modo, el Ejecutivo regional también aplicará una reducción total de las tasas para todos aquellos alumnos de Formación Profesional que cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a víctimas de la violencia machista.

Asimismo, los cursos de especialización para la Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño que estén orientados a la mejora continuada y actualización laboral también serán gratuitos. Igualmente, aquellos alumnos que hayan sido galardonados con el premio en las Enseñanzas Elementales de Música o Danza estarán exentos de pagar la matrícula del primer curso.

En última instancia, se eliminarán las tasas administrativas que los alumnos debían abonar en la Formación de Régimen Especial, entre los que se encuentran los idiomas, la Música, la Danza, el Arte Dramático, Conservación y Restauración de bienes Culturales y estudios superiores de Diseño.

Con todo, el Ejecutivo madrileño ha recordado que no cobra ningún tipo de precio público por la matriculación en otras etapas educativas no obligatorias impartidas en centros públicos como son el primer y segundo ciclo de la Educación Infantil, Bachillerato y Grado Básico y Medio de FP.